SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek

Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'de 11-13 Haziran'da yapılması planlanan Türkiye Grand Prix'si Covid-19 seyahat kısıtlamaları dolayısıyla iptal edilmişti.
STEFANO DOMENİCALİ: TÜRKİYE'DE YARIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ
Formula 1TM'nin açıklamasında görüşlerini belirten Formula 1TM Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "Hepimiz Türkiye'de yarışmayı dört gözle bekliyoruz, ancak uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle haziran ayında Intercity İstanbul Park'ta olamayacağız.