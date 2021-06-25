SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek

Yarışın Türkiye'de gerçekleşmesi için büyük çaba gösteren Intercity İstanbul Park yönetimine ve Türkiye'deki tüm yetkililere süreçteki uğraşları için teşekkür ederiz. Fransa'daki yarışı öne çektik, Avusturya'da iki yarış gerçekleşecek. Fransa ve Avusturya'daki iş ortaklarımız bu çözümü uygulama konusunda hızlı davrandılar.