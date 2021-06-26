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    Beşiktaş, Vitoria Guimaraes forması giyen sağ bek Falaye Sacko ile ilgileniyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Valentin Rosier'i kadroda tutmak için S.Lizbon ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncunun alternatifini de yine Portekiz'de buldu. Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Kartal, B planı olarak Vitoria Guimaraes forması giyen sağ bek Falaye Sacko ile ilgileniyor. 26 yaşındaki Malili oyuncunun sözleşmesi 2024 yılın da sona eriyor.

    Portekiz'den Sacko iddiası!

    Valentin Rosier'i kadroda tutmak için S.Lizbon ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncunun alternatifini de yine Portekiz'de buldu. Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Kartal, B planı olarak Vitoria Guimaraes forması giyen sağ bek Falaye Sacko ile ilgileniyor. 26 ya-şındaki Malili oyuncunun sözleşmesi 2024 yılın da sona eriyor.

    ERSİN GİDERSE WELLENREUTHER!
    Beşiktaş     Ersin Destanoğlu'na iyi bir teklif gelirse genç kaleciyi satıp yerini Timon Wellenreuther ile doldurmak istiyor. 2024 yılına kadar Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile sözleşmesi bulunan kaleci, 27 maçta kalesinde 22 gol gördü. Alman kalecinin güncel piyasa değeri 1 milyon Euro. Ersin Destanoğlu'nu başta Nice olmak üzre Fransız kulüpleri yakından takip ediyor.

    FİLENİN SULTANLARI BRONZ MADALYA KAZANDI
    FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı. A Milli Takım oyuncuları Japonya maçından sonra büyük bir sevinç yaşadılar... Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

        HALİKARNAS KUPASI İÇİN MÜTHİŞ MÜCADELE
        Cumhurbaş        kanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı dün Marmaris'ten start aldı... Ekipler Muğla etebında Halikarnas Kupası'nı kazanmak için kıyasıya bir şekilde mücadele verdi...

        ULUSLARARASI TURNUVALARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ
        Sakarya         bir kez daha dünya şampiyonu bisiklet sporcularını ağırlayacak. Sakarya'da Temmuz'dan Ekim'e kadar gerçekleşecek uluslararası bisiklet yarışları tanıtıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

        EURO 2020 SON 16'DA NEFES NEFESE
        Grup maçlarının ardından son 16 turuna kalan takımların nefesleri kesecek mücadeleleri bugün start alıyor. Günün ilk maçında Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nda 2. sırada yer alarak turlayan Galler, Danimarka ile kozlarını paylaşacak. Amsterdam'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Galler- Danimarka maçı son 16 turunun en çekişmeli maçlarından olacağı tahmin ediliyor. 22.00'de ise İtalya- Avusturya maçı oynanacak. Futboluyla göz dolduran Gök Mavililer, Avusturya karşısında çeyrek final biletini almak için mücadele verecek. İki karşılaşma da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

            BUSQUETS VARSA O OYNAR!
            İspanya             Milli Takım Teknik Direktörü Luis Enrique, takımın tecrübeli oyuncusu Busquets hakkında övgü dolu sözler sarfetti. Busquets'in orta saha oyuncuları için pratik bir el kitabı olduğunu beliren Enrique, "Biliyorum herkes onu izlemekten bıktı ama Busquets varsa oynar. O eşşis ve yeri her zaman garantidir" dedi.

            TÖRE GÖRÜŞME ODASINA
            Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Gökhan Töre yönetimden haber bekliyor... Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki hafta başarılı futbolcuyla sözleşme konusunda bir araya gelmesi bekleniyor.

            BASKETBOLDA YENİ DÖNEM
            Resmi siteden yapılan açıklamada NEF sponsorluğunda Basketbol A.Ş.'nin kurulacağı duyuruldu. Açıklamada, "Erden Timur yönetiminde Erkek Basketbol Takımımız, Yenilmez Armada günlerine kavuşacak" denildi.

                ÖNÜMÜZDE CİDDİ SORUNLAR VAR
                Galatasaray yönetimi dün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalar yapan Başkan Burak Elmas, "Birçok sorunla karşılaştık. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek hem de UEFA'da borçsuz yazısını alabilmek için maalesef çok ciddi büyük bir rakam var. Bunu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Hem önümüzdeki PSV maçına hem de lige hızlı bir şekilde hazırlanacağız" dedi. Elmas "Mali tablo beklenenden kötü?" sorusuna, "Biz buraya şikayet etmeye değil çözüm üretmeye geldik" yanıtını verdi.

                OKAN KOCUK GİRESUN'DA
                Galatasaray'ın yedek kalecilerinden Okan Kocuk, ligin yeni takımı Giresunspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli eldivenin, Karadeniz ekibine 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi. Bu gelişme sonrası yönetimin kaleci transferini gündeme alacağı öğrenildi. Listenin ilk sırasında Göztepe'ten İrfancan Eğribayat'ın olduğu belirlendi.

                ARDA&AKBABA PAZARTESİ KAP'TA
                Galatasaray iç transferde iki hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Her konuda anlaşma sağlanan Arda ve Emre Akbaba'nın imzası pazartesi KAP'a bildirilecek.
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                Sevigen CHP'deki 'Kara Para' gerçeğini anlattı!
                Haberler Spor Beşiktaş, Vitoria Guimaraes forması giyen sağ bek Falaye Sacko ile ilgileniyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)