Beşiktaş, Vitoria Guimaraes forması giyen sağ bek Falaye Sacko ile ilgileniyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Valentin Rosier'i kadroda tutmak için S.Lizbon ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncunun alternatifini de yine Portekiz'de buldu. Portekiz medyasından A Bola'nın haberine göre Kartal, B planı olarak Vitoria Guimaraes forması giyen sağ bek Falaye Sacko ile ilgileniyor. 26 ya-şındaki Malili oyuncunun sözleşmesi 2024 yılın da sona eriyor.
ERSİN GİDERSE WELLENREUTHER!
Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na iyi bir teklif gelirse genç kaleciyi satıp yerini Timon Wellenreuther ile doldurmak istiyor. 2024 yılına kadar Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile sözleşmesi bulunan kaleci, 27 maçta kalesinde 22 gol gördü. Alman kalecinin güncel piyasa değeri 1 milyon Euro. Ersin Destanoğlu'nu başta Nice olmak üzre Fransız kulüpleri yakından takip ediyor.
FİLENİN SULTANLARI BRONZ MADALYA KAZANDI
FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı. A Milli Takım oyuncuları Japonya maçından sonra büyük bir sevinç yaşadılar... Milliler, ABD, Brezilya, ve Japonya'ya karşı finallerde Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.