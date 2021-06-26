Beşiktaş, Vitoria Guimaraes forması giyen sağ bek Falaye Sacko ile ilgileniyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

ÖNÜMÜZDE CİDDİ SORUNLAR VAR

Galatasaray yönetimi dün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalar yapan Başkan Burak Elmas, "Birçok sorunla karşılaştık. Onları çözmeye çalışıyoruz. Hem transfer yapabilmek hem de UEFA'da borçsuz yazısını alabilmek için maalesef çok ciddi büyük bir rakam var. Bunu da önümüzdeki günlerde halledeceğiz. Hem önümüzdeki PSV maçına hem de lige hızlı bir şekilde hazırlanacağız" dedi. Elmas "Mali tablo beklenenden kötü?" sorusuna, "Biz buraya şikayet etmeye değil çözüm üretmeye geldik" yanıtını verdi.