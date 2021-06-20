Yarışa ilk sıradan başlayan Hollandalı sürücü, ilk virajda pist dışına çıkarak liderliği Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'a kaptırmasına rağmen pit-stop ve yeni lastik stratejileri ile yarışın son iki turuna girilirken yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışı 1:27:25.770'lik derecesiyle ilk sırada tamamlayarak kariyerindeki 13'üncü Formula 1 zaferini yaşayan Verstappen, pilotlar klasmanında liderliğini de sürdürdü.