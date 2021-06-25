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    • 25.06.2021 11:07
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    SON DAKİKA! Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den sürpriz talip! Galatasaray da istiyordu...

    Devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın yolunu tutan ve sergilediği performansla Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer alan Halil Dervişoğlu transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız isim için, Sergen Yalçın'ın da "alınsın" raporu verdiği ve Beşiktaş yönetimin devreye girdiği öğrenildi.

    Halil Dervişoğlu'na Süper Lig'den sürpriz talip

    Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde geniş bir kadroyla mücadele etmek için kolları sıvadı. Buna göre Kara Kartal, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da sonlandıran Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü.

    Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Halil Dervişoğlu'nun transferi için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktı.

    TEKLİF BELLİ OLDU
    Öte yandan milli futbolcu için girişimlerin devam ettiği ve Halil'in kulübü Brentford'a 1 senelik kiralama teklifi sunacak. Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 12 maça çıkarken 3 gol 2 asist üretti.



        HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
        8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen genç futbolcu aslen Trabzonlu'dur. Forvet pozisyonunda oynayan gurbetçi futbolcu Sparta Rotterdam altyapısında futbola başladı. Geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan genç oyuncu, bu sezon başında ise Hollanda ekibi Twente'ye kiralandı.

        Twente'de toplam 26 resmi maçta forma giyen Halil, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu daha sonra devre arasında Galatasaray'ın yolunu tuttu ve ligin 2. yarısında başarılı bir performans sergiledi.

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