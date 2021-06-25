Heyecanla beklenen tarih belli oldu. Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1 bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? 2021 Formula 1 (F1) yarışları ne zaman, hangi tarihte? İşte merak edilen son bilgiler...
FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Formula 1 bilet fiyatları henüz belli olmadı. Fiyatlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de yer alacaktır.
İşte Formula 1'de yaşanan son gelişmeler;
F1 BÜYÜK BRİTANYA GRAND PRİX'SİNDE TRİBÜNLERİN TAMAMINA SEYİRCİ ALINACAK
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak.
Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İngiliz devleti, 16-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda tribünlerin tam kapasiteyle hizmet vermesi için yeşil ışık yaktı.
İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistteki organizasyonu izlemek isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını veya 2 doz aşı yaptırdığını kanıtlaması talep edilecek.