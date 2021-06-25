Heyecanla beklenen tarih belli oldu. Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1 bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? 2021 Formula 1 (F1) yarışları ne zaman, hangi tarihte? İşte merak edilen son bilgiler...

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Formula 1 bilet fiyatları henüz belli olmadı. Fiyatlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de yer alacaktır.

İşte Formula 1'de yaşanan son gelişmeler;