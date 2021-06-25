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    • Spor
    • 25.06.2021 12:12
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    • 25.06.2021 12:22
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    Formula 1 bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? 2021 Formula 1 (F1) yarışları ne zaman, hangi tarihte?

    Yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği Formula 1'de tarih belli oldu. Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1 bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? 2021 Formula 1 (F1) yarışları ne zaman, hangi tarihte? İşte merak edilenler...

    Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?

    Heyecanla beklenen tarih belli oldu. Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1 bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? 2021 Formula 1 (F1) yarışları ne zaman, hangi tarihte? İşte merak edilen son bilgiler...

    FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

    Formula 1 bilet fiyatları henüz belli olmadı. Fiyatlar açıklanır açıklanmaz takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    İşte Formula 1'de yaşanan son gelişmeler;

    F1 BÜYÜK BRİTANYA GRAND PRİX'SİNDE TRİBÜNLERİN TAMAMINA SEYİRCİ ALINACAK

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak.

    Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre İngiliz devleti, 16-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda tribünlerin tam kapasiteyle hizmet vermesi için yeşil ışık yaktı.

    İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'ndaki Silverstone kasabasıyla aynı adı taşıyan pistteki organizasyonu izlemek isteyenlerden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif sonuçlandığını veya 2 doz aşı yaptırdığını kanıtlaması talep edilecek.

        Silverstone Pisti'ndeki F1 yarışı, Kovid-19 önlemleri dolayısıyla sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başladığı 2020'den bu yana Büyük Britanya'da düzenlenen en kalabalık spor etkinliği olacak.

        Salgın nedeniyle geçen yıl seyircisiz gerçekleştirilen yarışı, 2019'da 140 binden fazla kişi tribünlerden takip etmişti.

        2021 FORMULA 1 SEZONU

        2021 Formula 1 sezonu motor sporlarının en üst düzey yönetici organizasyonu Uluslararası Motorsporları Federasyonu tarafından en üst seviye açık tekerlekli tek koltuklu yarış serisi olarak tanınan Formula 1 Dünya Şampiyonasının 71. sezonudur.

        Şampiyonada 2021 yılında 22 farklı ülkede 23 yarış düzenlenecektir. Pilotlar ve takımlar, pilotlar şampiyonluğu ve markalar şampiyonluğunu hedefleyecektir.
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            Haberler Spor Formula 1 bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? 2021 Formula 1 (F1) yarışları ne zaman, hangi tarihte?