Portekiz basını duyurdu! Beşiktaş Valentin Rosier'in alternatifini buldu: Falaye Sacko





Birçok isimle temaslarını sürdüren Kara Kartal, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve performansından memnun kalınan isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan takıma kiralık olarak katılan ve performansıyla beğeni toplayan Valentin Rosier...