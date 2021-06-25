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    • 25.06.2021 19:20
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    Portekiz basını duyurdu! Beşiktaş Valentin Rosier'in alternatifini buldu: Falaye Sacko

    Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor... Kara Kartal, kulübüyle anlaşılamaması durumunda Valentin Rosier'in alternatifini belirledi. Portekiz basını Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldığını duyurdu.

    Beşiktaş, Rosier'in alternatifini belirledi

    Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Beşiktaş'ta tek gündem transfer...

    Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Siyah-Beyazlı ekip önümüzdeki sezonda da şampiyonluk kupasını müzesine götürerek taraftarlarını sevindirmek isterken, Sergen Yalçın belirsizliğinin netlik kazanmasının ardından harekete geçildi.



    Birçok isimle temaslarını sürdüren Kara Kartal, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen ve performansından memnun kalınan isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

    Bu isimlerden biri de geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'dan takıma kiralık olarak katılan ve performansıyla beğeni toplayan Valentin Rosier...



    Fransız oyuncunun kulübüyle görüşmeler sürerken Beşiktaşlı kurmaylar oyuncunun alternatifini de belirledi.



        Portekiz kaynaklı haber sitesi A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldığını duyurdu.

        Vitoria Guimaraes ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Mailili sağ bek için teknik direktör Pepa'nın takımda kalması yönünde talimat verdiğine de haberin detaylarında yer verildi.



        Geride kalan sezon Vitoria Guiamres'te 30 maça çıkan Falaye Sacko, 1 asist yaptı. 26 yaşındaki sağ bek, Mali Milli Takımı formasıyla da bugüne kadar 15 maça çıkarken 1 de gol atmayı başarmıştı.
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