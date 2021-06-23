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    'da , bu sezon takımın önemli bir parçası olmayı hedefliyor

    'un geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen isimleri arasında yer alan , bu sezon takımın önemli bir parçası olmayı hedefliyor. Teknik direktör 'nın ısrarları ile devre arasında takıma katılan gurbetçi oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı antrenman paylaşımları da yoğun ilgi görüyor.

    Yunus Mallı bileniyor

    'un geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen isimleri arasında yer alan , bu sezon takımın önemli bir parçası olmayı hedefliyor.

    Teknik direktör 'nın ısrarları ile devre arasında takıma katılan gurbetçi oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı antrenman paylaşımları da yoğun ilgi görüyor.

    Mallı'nın yeni sezon oyun kurgusunda Abdullah Avcı tarafından daha çok olarak denenmesi planlanıyor.

    AVCI'NIN GÜVENİ TAM
    Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerden Yunus, gelecek sezon merkez orta sahada görev yapacak. Yunus, Avcı'nın ısrarları ile alınmıştı.

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    Haberler Spor Trabzonspor'da Yunus Mallı, bu sezon takımın önemli bir parçası olmayı hedefliyor