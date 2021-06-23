Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen isimleri arasında yer alan Yunus Mallı, bu sezon takımın önemli bir parçası olmayı hedefliyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarları ile devre arasında takıma katılan gurbetçi oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı antrenman paylaşımları da yoğun ilgi görüyor.

Yunus Mallı'nın yeni sezon oyun kurgusunda Abdullah Avcı tarafından daha çok merkez orta saha olarak denenmesi planlanıyor.

AVCI'NIN GÜVENİ TAM

Abdullah Avcı'nın en güvendiği isimlerden Yunus, gelecek sezon merkez orta sahada görev yapacak. Yunus, Avcı'nın ısrarları ile alınmıştı.