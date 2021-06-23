Galatasaray'da orta saha için yeni hedef: Florentino Luis

Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından görevine geri dönen Fatih Terim, transfer çalışmalarının hızlanmasını talep etti. 20 Temmuz'da PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı oynayacak sarı-kırmızılı ekipte orta saha arayışları devam ediyor. Gedson Fernandes için Benfica ile temaslara devam eden sarı-kırmızılı ekip, Florentino Luis'i de istedi. İşte detaylar...

23.06.2021 09:05 - Son Güncelleme: 23.06.2021 09:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





