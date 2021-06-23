Galatasaray'da orta saha için yeni hedef: Florentino Luis
Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından görevine geri dönen Fatih Terim, transfer çalışmalarının hızlanmasını talep etti. 20 Temmuz'da PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı oynayacak sarı-kırmızılı ekipte orta saha arayışları devam ediyor. Gedson Fernandes için Benfica ile temaslara devam eden sarı-kırmızılı ekip, Florentino Luis'i de istedi. İşte detaylar...
23.06.2021 09:05
- Son Güncelleme: 23.06.2021 09:05
Galatasaray'da transfer hız kazandı. Sarı Kırmızılılar Benfica'dan Gedson Fernandes ve Florentino Luis'in kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor. İşte Galatasaray'daki dev transfer operasyonunun detayları...
Galatasaray'da Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından Florya'ya geri döndü ve takımın başında yer aldı. Fatih Terim'in yeniden Florya'ya geri dönmesiyle transfer çalışmaları da hız kazandı.
Tecrübeli teknik adamın hazırladığı transfer listesi doğrultusunda yönetim çalışmalarına hız verdi. İç transferde Emre Akbaba ile sözleşme yenilemeye hazırlanan Sarı Kırmızılılarda dış transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren Florentino Luis için Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar, Florentino'yu satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.
Milliyet'in haberine göre Benfica'da genç yaşta forma giyen ve geleceğin büyük yıldızları arasında gösterilen Portekizli ön libero için tüm şartların zorlanacağı iddia edildi. Portekiz basını Galatasaray'ın Florentino Luis'in dışında Gedson Fernandes'i de kiralamak istediği aktardı.