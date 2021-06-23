Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın belirsizliği mutlu sonla sonuçlandı... Sözleşme uzatma görüşmelerinde gelecek sezonun transfer planlaması konusunda bir türlü yönetimle anlaşamayan başarılı teknik adam, orta yolun bulunamaması üzerine isyan etti. TAKVİM'e konuşan Sergen Yalçın, "Beni hocalıktan soğuttular. Artık yokum" dedi. Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine resti çeken başarılı hoca ayrılık kararını yönetime de iletti. Yalçın'ın ayrılık ihtimali sonrası Beşiktaşlı taraftarlar da harekete geçti.

TARAFTARLAR EVİNE ÇIKARMA YAPTI

Taraftarların Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplanması sonrası Beşiktaş yönetimi de acil bir toplantı yaptı. Yalçın'la akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ, başarılı hocanın tüm şartlarını kabul etti. 48 yaşındaki teknik adam da bunun üzerine teklife, "Evet" dedi.

YALÇIN İLE 1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sergen Yalçın ile 21 milyon TL garanti ücret üzerinden 1 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Ayrıca Yalçın'ın sözleşmesinde 5 milyon TL de bonus olduğu belirtildi. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta kalması üzerine derin bir nefes alan taraftarlar, "Geç de olsa muradımıza erdik" yorumunu yaptı.

15 DAKİKADA MUTLU SON!

Yılan hikayesine dönen Beşiktaş-Sergen Yalçın görüşmelerinde başarılı hocanın ortaya koyduğu net tavır sonrası mutlu sona ulaşıldı.

Dün akşam Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Yalçın arasında yapılan görüşmede tarafların 15 dakika içinde anlaşma sağladığı ve imzaların atıldığı öğrenildi.