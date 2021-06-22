Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.06.2021 12:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2021 12:34
    ABONE OL

    için ve Trabzon devrede... 'ta krizi sonrası flaş gelişme

    'ta krizi sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulüple çifte kupa kazanan teknik adam ile yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girerken, Sergen Yalçın'ın ayrılık kararı aldığı belirtildi. Yalçın'ın kararı sonrası daha önce Beşiktaş'la anlaşmaya varan i de çıkmaza girdi. Yıldız isim için ve Trabzon yeniden devrede...

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    Salih Uçan için Galatasaray ve Trabzonspor devrede

    Süper Lig'de yeni sezon öncesi geri sayım sürerken flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la birlikte hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Sergen Yalçın ile siyah-beyazlı kulüp arasında ipler kopma noktasına geldi.

    Sezonun sona ermesinin ardından yapılan yeni sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Sergen Yalçın'ın yönetimdeki bazı isimlerden rahatsız olduğu öğrenilirken, bu durum nedeniyle tecrübeli teknik adamın bu sezon çalışmama kararı aldığı belirtildi.

    TRANSFERDE KRİZ ÇIKTI
    Sergen Yalçın'ın kararı sonrası Beşiktaş'ta transfer krizi de çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile sergilediği performansla dikkatleri yeniden üzerine çeken ve Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un radarına giren Salih Uçan; siyah-beyazlı ekiple anlaşmıştı.

        Taraflar yaklaşık 15 gün önce söz keserken, Uçan'ın Sergen Yalçın'la ilgili gelişmeleri beklemesi nedeniyle resmi sözleşme henüz imzalanmadı. Sergen Yalçın'ın ayrılık kararı almasının ardından Salih Uçan transferiyle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor.

        GALATASARAY YENİDEN DEVREDE
        Cumartesi günü yapılan başkanlık seçimlerinden Burak Elmas'ın zaferle ayrılması sonrası Galatasaray'da teknik direktör konusundaki belirsizlik de sona erdi. Fatih Terim dün İstanbul'a dönerek takımı başında ilk antrenmana çıktı.

        Sarı-kırmızılı ekipte suların durulmasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Terim'in geçtiğimiz sezon ısrarla istediği Salih Uçan konusunda da yeniden girişimler başladı.

            Beşiktaş'ta yaşanan belirsizliği fırsat bilen sarı-kırmızılı ekibin Salih'in menajeriyle temasa geçtiği ve transfer için ısrarcı olduğu öğrenildi. Yönetimin bu transfer için imza parasıyla birlikte yıllık 12 milyon TL civarında bir teklif yapması bekleniyor.

            YABANCI SINIRI SONRASI KRİTİK HAMLE
            TFF'nin açıkladığı 8+6 yabancı sınırı sonrası ilk 11'de 3 Türk oyuncu oynatmak zorunda olan Fatih Terim bu nedenden dolayı Salih Uçan ismine öncelik veriyor. Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin yanında yapılacak Salih hamlesinin yabancı sınırı konusunda Galatasaray'ın elini güçlendireceğini düşünen Terim'in Salih Uçan'la da özel bir görüşme yapması bekleniyor.

            TRABZONSPOR DA İSTEKLİ
            Başarılı orta saha için Trabzonspor'un da istekli olduğu iddia edildi. Abdullah Avcı'nın yönetime "Şartlar uygun olursa Salih'i isterim" dediği belirtilirken, bordo-mavili ekip de yaşanan gelişmelere göre transfer için devreye girecek.

            Okan Beltek/Takvim.com.tr
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Salih Uçan için Galatasaray ve Trabzonspor devrede
            Haberler Spor Salih Uçan için Galatasaray ve Trabzonspor devrede... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi sonrası flaş gelişme