Süper Lig'de yeni sezon öncesi geri sayım sürerken flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la birlikte hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Sergen Yalçın ile siyah-beyazlı kulüp arasında ipler kopma noktasına geldi.
Sezonun sona ermesinin ardından yapılan yeni sözleşme görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Sergen Yalçın'ın yönetimdeki bazı isimlerden rahatsız olduğu öğrenilirken, bu durum nedeniyle tecrübeli teknik adamın bu sezon çalışmama kararı aldığı belirtildi.
TRANSFERDE KRİZ ÇIKTI
Sergen Yalçın'ın kararı sonrası Beşiktaş'ta transfer krizi de çıktı. Geçtiğimiz sezon Alanyaspor ile sergilediği performansla dikkatleri yeniden üzerine çeken ve Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un radarına giren Salih Uçan; siyah-beyazlı ekiple anlaşmıştı.