TRABZONSPOR DA İSTEKLİ

Başarılı orta saha için Trabzonspor'un da istekli olduğu iddia edildi. Abdullah Avcı'nın yönetime "Şartlar uygun olursa Salih'i isterim" dediği belirtilirken, bordo-mavili ekip de yaşanan gelişmelere göre transfer için devreye girecek.

Okan Beltek/Takvim.com.tr