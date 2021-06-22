Geçen sezon Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran teknik direktör Sergen Yalçın ile halen sözleşme imzalanmaması ve iplerin kopma noktasına geldiği haberleri, siyah-beyazlı taraftarları harekete geçirdi.