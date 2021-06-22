Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.06.2021 13:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2021 13:39
    ABONE OL

    'ta krizi! Taraftarlar evinin önünde toplandı

    lı taraftarlar, takımın başında kalmasını istedikleri teknik direktör 'ı ikna etmek için evinin önünde toplandı. Taraftarlar 1 saatlik bekleyişin ardından Sergen Yalçın'ın evde olmadığını öğrenince dağıldı.

    AJANSLAR
    Yalçın'ın evinin önünde dikkat çeken görüntü!

    Beşiktaşlı taraftarlar, takımın başında kalmasını istedikleri teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna etmek için evinin önünde toplandı.

    Geçen sezon Beşiktaş'a Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıran teknik direktör Sergen Yalçın ile halen sözleşme imzalanmaması ve iplerin kopma noktasına geldiği haberleri, siyah-beyazlı taraftarları harekete geçirdi.



    TARAFTAR DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR
    Beşiktaşlı taraftarlar saat 12.00 sıralarında, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki teknik adamın Etiler'deki evinin önünde toplandı. Deneyimli çalıştırıcı lehine tezahürat yapan taraftarlar, Sergen Yalçın ile görüşmek istediklerini belirtti.



        Taraftarlar 1 saatlik bekleyişin ardından Sergen Yalçın'ın evde olmadığını öğrenince dağıldı.

        NE OLMUŞTU?
        Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi dün de çözüme kavuşmamış, merakla beklenen imzalar yine atılmamıştı.


        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kırmızı listeye sınır ötesinde çizik!
        Haberler Spor Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi! Taraftarlar evinin önünde toplandı