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    • 22.06.2021 14:31
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    • 22.06.2021 14:31
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    'ye mi gitti? 'tan ayrıldı mı?

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'ye gidebileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlılarla yapılacak görüşmelerde imza atılmazsa Sergen Yalçın'ın Kadıköy'ün yolunu tutabileceği iddia ediliyor. Peki; 'tan ayrıldı mı?

    takvim.com.tr
    Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi gitti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

    Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunda şampiyonluğa ulaşan Sergen Yalçın krizi yaşanıyor. Genç teknik adamla yeni sözleşme pazarlıkları çıkmaza girerken Sergen Yalçın Fenerbahçe iddiaları gündeme oturdu. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile henüz sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın'ın, "Bu sürecin dönüşü yok artık ve çalışmayacağım" dediğini açıklamıştı.

    SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE'YE Mİ GİTTİ?

    Fotomaç'ın haberine göre; sezon içinde büyük maddi fedakarlıklarda bulunan Başkan'ın jestine rağmen Sergen Yalçın'ın olumlu bir yanıt vermemesi rahatsızlığı artırdı.

    Siyah-beyazlılarla yapılacak görüşmelerde imza atılmazsa Sergen Yalçın, Kadıköy'ün yolunu tutabilir.

    SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

    Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile henüz sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın'ın, "Bu sürecin dönüşü yok artık ve çalışmayacağım" dediğini açıkladı.

        Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen de şu ifadelere yer verdi:

        "Haber sitelerini okuyunca şok oldum! Sergen Yalçın, Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum! Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde 'Yazabilirsin Hocam' dedi. 'Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım' dedi!

        Ben yine de Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını, onu çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya getirmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü! Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"
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