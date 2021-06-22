Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye mi gitti? Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı mı?

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğunda şampiyonluğa ulaşan Sergen Yalçın krizi yaşanıyor. Genç teknik adamla yeni sözleşme pazarlıkları çıkmaza girerken Sergen Yalçın Fenerbahçe iddiaları gündeme oturdu. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile henüz sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın'ın, "Bu sürecin dönüşü yok artık ve çalışmayacağım" dediğini açıklamıştı.
SERGEN YALÇIN FENERBAHÇE'YE Mİ GİTTİ?
Fotomaç'ın haberine göre; sezon içinde büyük maddi fedakarlıklarda bulunan Başkan'ın jestine rağmen Sergen Yalçın'ın olumlu bir yanıt vermemesi rahatsızlığı artırdı.
Siyah-beyazlılarla yapılacak görüşmelerde imza atılmazsa Sergen Yalçın, Kadıköy'ün yolunu tutabilir.
SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş ile henüz sözleşme imzalamayan Sergen Yalçın'ın, "Bu sürecin dönüşü yok artık ve çalışmayacağım" dediğini açıkladı.