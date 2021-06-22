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    • 22.06.2021 15:57
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    • 22.06.2021 16:07
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    ve 'ye transferinde dev rakip

    Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi geri sayım devam ederken, kulüplerin transfer çalışmaları da sürüyor. Sol bek arayışında olan ve 'nin ilgilendiği için Lazio'nun da devreye girdiği öğrenildi.

    G.Saray ve F.Bahçe'ye Van Aanholt transferinde dev rakip

    Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde sol bek transferi var. Ezeli rakipler bu doğrultuda rotayı, Crystal Palace ile sözleşmesi biten Patrick van Aanholt'a çevirmişti.

    Patrick van Aanholt, biten sözleşmesi ile birlikte Haziran ayı sonunda takımı Crystal Palace'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan sol bek için İtalyan ekibi Lazio, devreye girdi.

    Sky Sports News'in haberine göre Lazio, oyuncuyla temasa geçti. Van Aanholt'un Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da teklifler aldığı belirtildi.

        PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?
        Patrick van Aanholt 29 Ağustos 1990 tarihinde Hollanda'da doğdu. Chelsea altyapısında uzun süre oynayan ve sonrasında 3 sezon Sunderland'de, 10,50 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Crystal Palace'da da 4 sezon görev yapan Hollandalı, milli takım kadrosuna da son dönemde çağrılıyor.

        Fiziği ve tekniğiyle öne çıkan Van Aanholt, Crystal Palace'da 130 maça çıktı ve 14 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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