Geçtiğimiz günlerde hastalığı nedeniyle Trabzon'da yoğun bakıma kaldırılan Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi.

KTÜ FARABİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ: ''TEDAVİSİNE DEVAM EDİLMEKTEDİR''

COVID-19 Hastalığı sonrasında evinde oksijen ve ilaç tedavisi görmekte iken, üç gün önce solunum sıkıntısının artması nedeniyle, başka bir kurumdan hastanemize sevk edilen Sn. Mustafa Reşit AKÇAY'ın hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki takip ve tedavisi devam etmektedir.

Hastamızın genel durumu orta düzeyde olup, yüksek akımlı oksijen altında ve ilaç tedavisi ile kan oksijen düzeyi normal sınırlarda tutulmaktadır. Genel durumunda bir iyileşme ya da kötüye gidiş gözlenmemiştir.

Yoğun çaba ile hastamızın eski sağlığına kavuşması için gayret gösterilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.