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    • Spor
    • 22.06.2021 13:25
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    • 22.06.2021 13:25
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    'de kadro operasyonu! İsimler belli oldu

    TFF'nin açıkladığı "Takım harcama limitleri" sonrası bütçeyi düşürmek isteyen , kadroda operasyona gidiyor. İlk giden Frey olurken, önümüzdeki günlerde Luiz Gustavo, Sosa, Tisserand gibi futbolcularda da gelişme yaşanması bekleniyor.

    F.Bahçe'de kadro operasyonu! İsimler belli oldu

    Yeni sezon öncesinde iddialı ve güçlü bir kadro kurmak isteyen 'de önce bütçe operasyonu yapılacak. Geçen sezon gerçekleştirilen 22 transferle hem kadro oldukça genişlemiş hem de bütçe oldukça daralmıştı. Bu nedenle yönetim transferde çok rahat hareket edemezken, kadroda büyük bir temizlik yapılacağı öğrenildi.

    İLK GİDEN FREY OLDU
    Yıllık maaşı yüksek olan ve gelecek sezon planlamalarında yer almayan isimlerle operasyonu başlatacak olan Kanarya'da gönderilecek ilk ismin senelik 3.5 milyon Euro kazanan Luiz Gustavo olduğu kaydedildi. Brezilyalı orta sahanın ardından Sosa, Tisserand, Zanka, Dirar ve Perrotti'yle de yollar ayrılacak. 1.2 milyon Euro maaşlı Frey'le vedalaşan Sarı-Lacivertliler bu operasyon sonunda sadece maaşlardan minimum 13 milyon Euro (135.8 milyon TL) tasarruf edecek.

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