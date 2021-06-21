Dünyaca ünlü futbolcu Luis Suarez'in girdiği dil sınavı İtalya'yı karıştırdı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a geçen sezon öncesi transferi gündeme gelen ve bu takımda oynayabilmesi için İtalyanca dil yeterlilik belgesi alarak İtalyan vatandaşlığına geçmesi gereken Suarez'in 17 Eylül 2020'de girdiği sınava ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.
4 KİŞİ İÇİN YARGILAMA TALEBİ
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Perugia Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturmada, Uruguaylı futbolcunun sınavdan "kolay" bir şekilde geçmesini sağladıkları iddia edilen aralarında üniversitenin o dönemki rektörü Prof. Giuliana Grego Bolli de olmak üzere toplam 4 üniversite yetkilisinin yargılanması talep edildi.