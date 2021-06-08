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    ’dan yönetime sürpriz talep: 1 yıllık sözleşme isterim

    Sezonu çifte kupa ile tamamlayan ’ta, bu başarıda önemli pay sahibi olan teknik direktör ’ın sözleşmesi sona ermişti. Siyah- Beyazlı yönetim, başarılı teknik adamla ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Sergen Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi. Başarılı teknik adamın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaların bu hafta içinde atılmasını planlıyor.

    1 yıllık sözleşme isterim

    Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta, bu başarıda önemli pay sahibi olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona ermişti.

    Siyah- Beyazlı yönetim, başarılı teknik adamla ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Sergen Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi. Başarılı teknik adamın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaların bu hafta içinde atılmasını planlıyor.

    YALÇIN SINIRSIZ KREDİYE SAHİP
    Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle yapacağı yeni kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu da sunacak.

        Takımdan gönderilmesini istediği ve transfer talebinde bulunduğu oyuncuları yönetime aktaracak olan 48 yaşındaki Sergen Yalçın'ın yönetimin gözünde ciddi bir krediye sahip durumda.

        KENDİNDEN ÇOK TAKIMI DÜŞÜNÜYOR
        Sergen Yalçın, kendi sözleşmesinden çok kadro yapılanmasına kafa yoruyor.

        Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi de henüz sözleşme imzalamamış olan Sergen Yalçın ile ilgili olarak, "Kimse merak etmesin. Bizim Sergen Yalçın ile sorunumuz yok. Böyle bir şeyin olması da söz konusu değil" ifadesini kullanmıştı.
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