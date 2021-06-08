Sezonu çifte kupa ile tamamlayan Beşiktaş'ta, bu başarıda önemli pay sahibi olan teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona ermişti.
Siyah- Beyazlı yönetim, başarılı teknik adamla ilk görüşmede 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunurken, Sergen Yalçın yeni kontratın 1 yıllık olmasını istedi. Başarılı teknik adamın talebini değerlendiren yönetim kurulu, resmi imzaların bu hafta içinde atılmasını planlıyor.
YALÇIN SINIRSIZ KREDİYE SAHİP
Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle yapacağı yeni kadro planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili raporunu da sunacak.