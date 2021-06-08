Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi de henüz sözleşme imzalamamış olan Sergen Yalçın ile ilgili olarak, "Kimse merak etmesin. Bizim Sergen Yalçın ile sorunumuz yok. Böyle bir şeyin olması da söz konusu değil" ifadesini kullanmıştı.