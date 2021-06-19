Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? GS başkanlık seçimi canlı nasıl izlenir?

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Yeni sezona seçilecek olan başkan ile girecek olan Galatasaray, yönetim, transferler ve teknik direktör hususuna da bu değişimle karar verecek. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde Sarı-Kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.

GALATASARAY SEÇİMİ NASIL İZLENİR?

Galatasaray TV Youtube sayfası üzerinden başkanlık seçimini canlı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE!