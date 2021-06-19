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    • Spor
    • 19.06.2021 11:32
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    • 19.06.2021 11:32
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    ne zaman, saat kaçta? canlı nasıl izlenir?

    ne zaman, saat kaçta? Uzun süredir merakla beklenen başlıyor. Uzun süredir kulüpte başkan belirsizliği devam ederken, Galatasaray 38. başkanını seçiyor. Başkanlık seçiminde 5 aday yarışacak. Peki; , saat kaçta, nasıl izlenir?

    takvim.com.tr
    Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? GS başkanlık seçimi canlı nasıl izlenir?

    Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Sarı kırmızılı kulüpte, haftalardır süren başkan belirsizliği sona eriyor. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı tarafından ertelenen başkanlık seçimi için kulüp üyeleri toplanıyor. Peki; Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? GS başkanlık seçimi canlı nasıl izlenir?

    GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Yeni sezona seçilecek olan başkan ile girecek olan Galatasaray, yönetim, transferler ve teknik direktör hususuna da bu değişimle karar verecek. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde Sarı-Kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek. Saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.

    GALATASARAY SEÇİMİ NASIL İZLENİR?

    Galatasaray TV Youtube sayfası üzerinden başkanlık seçimini canlı izleyebilirsiniz.

    GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI İZLE!

    GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI 2021!

    *Yiğit Şardan

    *Eşref Hamamcıoğlu

    *Burak Elmas

    *Metin Öztürk

    *İbrahim Özdemir

        GALATASARAY ADAY LİSTELERİ

        Metin Öztürk:

        Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

        Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

        İbrahim Özdemir:

        Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

        Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

        Eşref Hamamcıoğlu:

        Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

        Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

        Burak Elmas:

        Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

        Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

        Yiğit Şardan:

        Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

        Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.
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        Haberler Spor Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? GS başkanlık seçimi canlı nasıl izlenir?