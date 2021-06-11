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    • Spor
    • 11.06.2021 13:39
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    • 11.06.2021 13:39
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    'de hocalık koltuğu için sürpriz iddia! Brezilya basını duyurdu

    Emre Belözoğlu sonrası hoca arayışlarına devam eden için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya'da yayınlanan 'El Sueno Futbol' isimli TV programı, sarı-lacivertli ekibin Thomas Letsch ile anlaştığını belirtti.

    Fenerbahçe'de hocalık koltuğu için sürpriz iddia

    Brezilya'da yayınlanan 'El Sueno Futbol' isimli TV programında 'nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Sarı-Lacivertliler'in Hollanda'nın Vitesse takımını çalıştıran Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

    52 yaşındaki Alman teknik adamın yardımcılığını ise tanıdık bir ismin yapacağı öne sürüldü: Claudio Maldonado! Şilili antrenör, 2008-2009 yılları arasında 1.5 sezon Fenerbahçe forması giymişti. Programda, Maldonado'nun şu anda görev yaptığı Bragantino'dan yetkililerin, bu anlaşmayı doğruladığı kaydedildi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de hocalık koltuğu için sürpriz iddia! Brezilya basını duyurdu