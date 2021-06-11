Fenerbahçe'nin Speedy Gonzalesine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

Fenerbahçe'nin "Speedy Gonzales"ine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilere katılan Bright Osayi-Samuel, Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Özellikle hızı ile savunma oyuncularına zor anlar yaşatan yıldız isme teklifler gelmeye başladı. Daha önce Celtic ile Rangers'ın istediği isme bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte detaylar...

11.06.2021 11:13 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





