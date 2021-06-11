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Fenerbahçe'nin "Speedy Gonzales"ine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilere katılan Bright Osayi-Samuel, Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Özellikle hızı ile savunma oyuncularına zor anlar yaşatan yıldız isme teklifler gelmeye başladı. Daha önce Celtic ile Rangers'ın istediği isme bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte detaylar...

11.06.2021 11:13 - Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Speedy Gonzalesine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin Speedy Gonzalesine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

Sarı-lacivertliler hem ligde hem de Devler Ligi'nde mücadele edecekleri için girişimlerini sıklaştırdı.

Fenerbahçe'nin Speedy Gonzalesine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

Kanarya'da takıma katılacak isimlerin yanında takımdan gönderilecek futbolcular da merak konusu olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Speedy Gonzalesine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

Transfer çalışmalarını yeni teknik direktörü açıkladıktan sonra başlatacak olan Fenerbahçe'de mevcut kadrodan da birçok isim başka kulüplerle anılıyor.

Fenerbahçe'nin Speedy Gonzalesine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

Ocak 2021'de Queens Park Rangers'tan transfer edilen Bright Osayi-Samuel için Avrupa'dan takipler başladı.

Fenerbahçe'nin Speedy Gonzalesine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

Milliyet'in haberine göre; 23 yaşındaki futbolcuyu İskoçya'dan Celtic ile Rangers'ın yanı sıra Fransa Ligue 1'den Monaco da istiyor.

Fenerbahçe'nin Speedy Gonzalesine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

İngiltere'de de genç kanat oyuncusunun tanındığı anımsatıldı.