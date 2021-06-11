Fenerbahçe'nin Speedy Gonzalesine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor

Fenerbahçe'nin "Speedy Gonzales"ine yeni talip! Osayi-Samuel paylaşılamıyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilere katılan Bright Osayi-Samuel, Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Özellikle hızı ile savunma oyuncularına zor anlar yaşatan yıldız isme teklifler gelmeye başladı. Daha önce Celtic ile Rangers'ın istediği isme bir Avrupa devi daha talip oldu. İşte detaylar...
11.06.2021 11:13
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Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler hem ligde hem de Devler Ligi'nde mücadele edecekleri için girişimlerini sıklaştırdı.
Kanarya'da takıma katılacak isimlerin yanında takımdan gönderilecek futbolcular da merak konusu olmaya devam ediyor.
Transfer çalışmalarını yeni teknik direktörü açıkladıktan sonra başlatacak olan Fenerbahçe'de mevcut kadrodan da birçok isim başka kulüplerle anılıyor.
Ocak 2021'de Queens Park Rangers'tan transfer edilen Bright Osayi-Samuel için Avrupa'dan takipler başladı.
Milliyet'in haberine göre; 23 yaşındaki futbolcuyu İskoçya'dan Celtic ile Rangers'ın yanı sıra Fransa Ligue 1'den Monaco da istiyor.
İngiltere'de de genç kanat oyuncusunun tanındığı anımsatıldı.