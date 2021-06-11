Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran EURO 2020 maç programı merak ediliyor. Futbol severlerin merak ettiği konulardan birisi, EURO 2020'de oynanacak maçların programı oldu. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı araştırılıyor. Avrupa'nın şampiyonunun belirleneceği turnuvanın ilk maçında Türkiye'nin rakibi İtalya olacak. Peki; bugün hangi maçlar var? İşte; 11 Haziran EURO 2020 maç programı...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
22:00: Türkiye - İtalya
EURO 2020 MAÇ PROGRAMI!
Galler İsviçre 12.06.2021 saat 16:00
Danimarka Finlandiya 12.06.2021 saat 19:00
Belçika Rusya 12.06.2021 saat 22:00
İngiltere Hırvatistan 13.06.2021 saat 16:00
Avusturya Kuzey Makedonya 13.06.2021 saat 19:00
Hollanda Ukrayna 13.06.2021 saat 22:00
İskoçya Çek Cumhuriyeti 14.06.2021 saat 16:00
Polonya Slovakya 14.06.2021 saat 19:00
İspanya İsveç 14.06.2021 saat 22:00
Macaristan Portekiz 15.06.2021 saat 19:00
Fransa Almanya 15.06.2021 saat 22.00