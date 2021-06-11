Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran EURO 2020 maç programı merak ediliyor. Futbol severlerin merak ettiği konulardan birisi, EURO 2020'de oynanacak maçların programı oldu. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı araştırılıyor. Avrupa'nın şampiyonunun belirleneceği turnuvanın ilk maçında Türkiye'nin rakibi İtalya olacak. Peki; bugün hangi maçlar var? İşte; 11 Haziran EURO 2020 maç programı...