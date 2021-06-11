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    • Spor
    • 11.06.2021 17:56
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    • 11.06.2021 17:56
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    ? 11 Haziran !

    11 Haziran ! sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Futbolda Avrupa kupası heyecanı başlıyor. Yıldızların sahne alacağı EURO 2020 turnuvasında, A Milli Futbol Takımımızın ilk maçı İtalya ile olacak. A Grubunda mücadele edecek Milliler, turnuvanın açılış maçında ev sahiplerinden birisi olan İtalya'ya konuk olacak. Peki, EURO 2020'de bugün hangi maçlar var?

    takvim.com.tr
    Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran EURO 2020 maç programı!

    Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran EURO 2020 maç programı merak ediliyor. Futbol severlerin merak ettiği konulardan birisi, EURO 2020'de oynanacak maçların programı oldu. Bugün hangi maçlar var sorusunun cevabı araştırılıyor. Avrupa'nın şampiyonunun belirleneceği turnuvanın ilk maçında Türkiye'nin rakibi İtalya olacak. Peki; bugün hangi maçlar var? İşte; 11 Haziran EURO 2020 maç programı...

    BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

    22:00: Türkiye - İtalya

    EURO 2020 MAÇ PROGRAMI!

    Galler İsviçre 12.06.2021 saat 16:00
    Danimarka Finlandiya 12.06.2021 saat 19:00
    Belçika Rusya 12.06.2021 saat 22:00
    İngiltere Hırvatistan 13.06.2021 saat 16:00
    Avusturya Kuzey Makedonya 13.06.2021 saat 19:00

    Hollanda Ukrayna 13.06.2021 saat 22:00
    İskoçya Çek Cumhuriyeti 14.06.2021 saat 16:00
    Polonya Slovakya 14.06.2021 saat 19:00
    İspanya İsveç 14.06.2021 saat 22:00
    Macaristan Portekiz 15.06.2021 saat 19:00
    Fransa Almanya 15.06.2021 saat 22.00

        TÜRKİYE 2020 MAÇ PROGRAMI

        Türkiye İtalya 11 Haziran 2021 saat 22:00
        Türkiye Galler 16 Haziran 2021 saat 19:00
        İsviçre Türkiye 20 Haziran 2021 saat 19:00

        EURO 2020 GRUPLAR

        Turnuvada mücadele edecek 6 grupta yer alan takımlar ve grupları şu şekilde

        EURO 2020 A GRUBU

        1 İtalya

        2 İsviçre

        3 Türkiye

        4 Galler

        EURO 2020 B GRUBU

        1 Belçika

        2 Danimarka

        3 Finlandiya

        4 Rusya

        EURO 2020 C GRUBU

        1 Avusturya

        2 Hollanda

        3 Kuzey Makedonya

        4 Ukrayna

        EURO 2020 D GRUBU

        1 Hırvatistan

        2 Çek Cumhuriyeti

        3 İngiltere

        4 İskoçya

        EURO 2020 E GRUBU

        1 Polonya

        2 Slovakya

        3 İspanya

        4 İsveç

        EURO 2020 F GRUBU

        1 Fransa

        2 Almanya

        3 Macaristan

        4 Portekiz
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        Haberler Spor Bugün hangi maçlar var? 11 Haziran EURO 2020 maç programı!