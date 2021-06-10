Fenerbahçe'de yabancı kuralı sonrası flaş karar! Hepsi gönderiliyor
Süper Lig'i Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. 25-26 Haziran tarihlerinde yapılacak kongre sonrası teknik direktörünü açıklaması beklenen sarı-lacivertli ekip, TFF'nin aldığı yabancı kuralı nedeniyle kadroda da sıkıntı yaşıyor. Birçok isimle yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de gidecek isimler belli olmaya başladı. İşte detaylar...
10.06.2021 13:12
- Son Güncelleme: 10.06.2021 13:12
2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran Kanarya, Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşma sağlayacak.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen F.Bahçe, yeni yabancı kuralından sonra kadrodaki yabancıların sayısını azaltmak istiyor.
Gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 19'a çıktı.