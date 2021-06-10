Kulüpler Birliği ve Futbol Federasyonu arasında pazarlıklar devam ediyor. Önceki gün TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bir araya gelen kulüpler, isteklerini bu kez imzalı dilekçeyle iletti.

TFF'ye gönderilen 3 dilekçede yabancı sayısının 14'te kalması, en az 2 yıl daha Süper Lig'in 20 takımla oynanması ve harcama limitlerinde bazı esnemeler yapılması istendi. Yabancı sayısıyla ilgili dilekçede, "Bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi arz ederiz" denildi. TFF'ye gönderilen belgede kulüp başkanlarının imzaları yer aldı. Bazı kulüplerin ise imza vermediği görüldü.

ARTIK TÜM GÖZLER TFF'YE ÇEVRİLDİ

Kulüplerin taleplerini sözlü ve yazılı olarak alan Türkiye Futbol Federasyonu kendi içinde konuyu değerlendirdikten sonra son kararını kamuoyuna açıklayacak.