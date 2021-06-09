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    • 09.06.2021 22:00
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    Son dakika: Kulüpler Birliği yabancı kuralının kaldırılması için Tahkim'e başvuru

    Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı yabancı sınırlaması kararının iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

    Kulüpler Birliği'nden Tahkim'e başvuru! Yabancı...

    Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralının, 8+6 şeklinde düzenleneceğini ve ondan sonraki senelerde de bu sayının kademeli olarak düşeceğini belirtmişti.

    Kulüpler Birliği, konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na resmi başvuruda bulundu ve bu kuralın bir sezon ertelenmesini istedi.

    İşte o duyuru;

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    Haberler Spor Son dakika: Kulüpler Birliği yabancı kuralının kaldırılması için Tahkim'e başvuru