Son dakika: Kulüpler Birliği yabancı kuralının kaldırılması için Tahkim'e başvuru

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gelecek sezon Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralının, 8+6 şeklinde düzenleneceğini ve ondan sonraki senelerde de bu sayının kademeli olarak düşeceğini belirtmişti.



Kulüpler Birliği, konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na resmi başvuruda bulundu ve bu kuralın bir sezon ertelenmesini istedi.



İşte o duyuru;





📢 KAMUOYUNUN BİLGİSİNE | Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu kararı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralı ile ilgili almış olduğu karara TFF Tahkim Kurulu nezdinde iptal başvurusu gerçekleştirilmiştir.+ pic.twitter.com/ZuKhYayLNg — Kulüpler Birliği (@kulupler) June 9, 2021