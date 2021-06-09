İŞTE ŞENER'İN YAYINLADIĞI VEDA MESAJI

Değerli Galatasaray camiası,

2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmenin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum.