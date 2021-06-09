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    • Spor
    • 09.06.2021 16:08
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    • 09.06.2021 16:39
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    SON DAKİKA! 'da flaş ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

    Son dakika haberine göre ile sözleşmesi sona eren , sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

    Galatasaray'da flaş ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

    Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla sarı-kırmızılı ekibe veda etti.

    İŞTE ŞENER'İN YAYINLADIĞI VEDA MESAJI
    Değerli Galatasaray camiası,

    2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmenin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

    Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum.

    Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı...

    Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.

    Saygılarımla.

        BAŞAKŞEHİR'LE İMZALADI
        Kulübümüz, serbest statüde olan milli futbolcu Şener Özbayraklı'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.

        Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı.

        Uzun yıllar Türkiye'nin önemli kulüplerinde oynayan milli futbolcu Şener Özbayraklı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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