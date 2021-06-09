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    • 09.06.2021 15:17
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    lılığıyla bilinen MHP Genel Başkanı 'ye imzalı forma hediye edildi

    2020-2021 şampiyonu 'ın Teknik Direktörü ile futbolcularının imzaladığı forma, MHP Genel Başkanı 'ye gönderildi.

    AA
    takvim.com.tr
    'İyi ki Beşiktaşlıyım' diyen Bahçeli'ye anlamlı hediye

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımız Şampiyon Beşiktaşımızın, şahsına gönderdiği Teknik Direktör ve futbolcuları tarafından imzalı forması dolayısıyla teşekkür etti. Sergen Hocamıza ve futbolculara başarı dileklerini hassaten iletti." ifadelerini kullandı.

    İYİ Kİ BEŞİKTAŞLIYIM"
    Beşiktaşlı olduğu bilinen Bahçeli, şampiyonluk sonrasında Beşiktaş'ı tebrik etmişti.

    Geçen hafta MHP Grup Toplantısı'nda Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'u, Giresunspor'u ve Altay'ı da tebrik eden Bahçeli, konuşmasını "Hiç kimse Kara Kartal'ı unuttuğumu zannetmesin. Biliyorsunuz, kartallar yüksekten uçar, eninde sonunda da şampiyonluğa konar. Beşiktaş'ımızın şampiyonluğunu bir kez daha tebrik ediyorum. Taraftarımız diyor ya 'senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir Beşiktaş.' Sonra döndüm ve dedim ki; iyi ki Beşiktaşlıyım." sözleriyle bitirdi.

        BJK PLAKALI ARACINI HEDİYE ETMİŞTİ
        Klasik araba sevdasıyla bilinen MHP Genel Başkanı o araçlardan belki de en anlamlı olanını hediye etmişti.

        Bahçeli geçtiğimiz yıl 06 BJK 80 plakalı Volvo marka aracını Cumhur İttifakı'nın İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olan Avukat Serkan Toper'e vermişti.
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