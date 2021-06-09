Geçen hafta MHP Grup Toplantısı'nda Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'u, Giresunspor'u ve Altay'ı da tebrik eden Bahçeli, konuşmasını "Hiç kimse Kara Kartal'ı unuttuğumu zannetmesin. Biliyorsunuz, kartallar yüksekten uçar, eninde sonunda da şampiyonluğa konar. Beşiktaş'ımızın şampiyonluğunu bir kez daha tebrik ediyorum. Taraftarımız diyor ya 'senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir Beşiktaş.' Sonra döndüm ve dedim ki; iyi ki Beşiktaşlıyım." sözleriyle bitirdi.