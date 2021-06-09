MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımız Şampiyon Beşiktaşımızın, şahsına gönderdiği Teknik Direktör ve futbolcuları tarafından imzalı forması dolayısıyla teşekkür etti. Sergen Hocamıza ve futbolculara başarı dileklerini hassaten iletti." ifadelerini kullandı.
İYİ Kİ BEŞİKTAŞLIYIM"
Beşiktaşlı olduğu bilinen Bahçeli, şampiyonluk sonrasında Beşiktaş'ı tebrik etmişti.
Geçen hafta MHP Grup Toplantısı'nda Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'u, Giresunspor'u ve Altay'ı da tebrik eden Bahçeli, konuşmasını "Hiç kimse Kara Kartal'ı unuttuğumu zannetmesin. Biliyorsunuz, kartallar yüksekten uçar, eninde sonunda da şampiyonluğa konar. Beşiktaş'ımızın şampiyonluğunu bir kez daha tebrik ediyorum. Taraftarımız diyor ya 'senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir Beşiktaş.' Sonra döndüm ve dedim ki; iyi ki Beşiktaşlıyım." sözleriyle bitirdi.