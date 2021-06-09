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Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden canlı yayında flaş açıklama

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Golcü futbolcunun menajeri Ahmed Yahya, futbolcunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunurken Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları sonrası teklif beklediklerinin altını çizdi.

09.06.2021 15:21 - Son Güncelleme: 09.06.2021 15:21
Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden canlı yayında flaş açıklama

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostaf Mohamed için son dakika transfer açıklaması geldi. Mohamed'in menajeri Ahmed Yahya, Sada Al-Balad kanalına flaş açıklamalarda bulunurken Galatasaray ile Zamalek kulüpleri arasında yaşanan son dakika gelişmesini de ilk kez duyurdu. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden canlı yayında flaş açıklama

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI
Falcao'nun sakatlığı sebebiyle forvet hattında bir türlü istediği istikrarı yakalayamayan Galatasaray, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Mısır'ın Zamalek kulübünden 23 yaşındaki golcü oyuncu Mostafa Mohamed'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden canlı yayında flaş açıklama

ATTIĞI GOLLERLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Galatasaray'ın 2 milyon dolar kiralama ücreti ve 6 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed kısa sürede sergilediği performansla taraftarı kendine hayran bıraktı. Mısırlı forvet Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında attığı golle adından oldukça söz ettirmişti.

Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden canlı yayında flaş açıklama

MISIR'DAN ST. ETIENNE VE MARSİLYA İDDİASI
Galatasaray'ın henüz Zamalek'ten bonservisini almadığı Mostafa Mohamed için şimdiden Fransız kulüpleri devreye girdi. Mısır basınında yer alan haberlerde St. Etienne ve Marsilya kulüplerinin golcü oyuncuyla ilgilendikleri ifade edildi. Özellikle St. Etienne'in Mostafa transferinde ısrarcı olduğu ve Zamalek'ten bonservisiyle alamadığı yıldız oyuncuyu Galatasaray'dan bonservisiyle almak için tüm şartları zorladığı ifade edilmişti.

Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden canlı yayında flaş açıklama

ZAMALEK BİN PİŞMAN!
Geçtiğimiz günlerde Zamalek kulübün eski yöneticilerinden Hamada Anwar, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferinden dolayı pişman olduklarını açıklamıştı. Anwar, "Nasıl olur da Mostafa'yı sadece 6 milyon dolara Galatasaray'a satarız" ifadelerini kullanmıştı.