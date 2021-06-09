Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden canlı yayında flaş açıklama
Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed, kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çekti. Golcü futbolcunun menajeri Ahmed Yahya, futbolcunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunurken Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları sonrası teklif beklediklerinin altını çizdi.
ATTIĞI GOLLERLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Galatasaray'ın 2 milyon dolar kiralama ücreti ve 6 milyon dolar satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mostafa Mohamed kısa sürede sergilediği performansla taraftarı kendine hayran bıraktı. Mısırlı forvet Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında attığı golle adından oldukça söz ettirmişti.
MISIR'DAN ST. ETIENNE VE MARSİLYA İDDİASI
Galatasaray'ın henüz Zamalek'ten bonservisini almadığı Mostafa Mohamed için şimdiden Fransız kulüpleri devreye girdi. Mısır basınında yer alan haberlerde St. Etienne ve Marsilya kulüplerinin golcü oyuncuyla ilgilendikleri ifade edildi. Özellikle St. Etienne'in Mostafa transferinde ısrarcı olduğu ve Zamalek'ten bonservisiyle alamadığı yıldız oyuncuyu Galatasaray'dan bonservisiyle almak için tüm şartları zorladığı ifade edilmişti.