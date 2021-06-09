Mostafa Mohamed Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden canlı yayında flaş açıklama

MISIR'DAN ST. ETIENNE VE MARSİLYA İDDİASI

Galatasaray'ın henüz Zamalek'ten bonservisini almadığı Mostafa Mohamed için şimdiden Fransız kulüpleri devreye girdi. Mısır basınında yer alan haberlerde St. Etienne ve Marsilya kulüplerinin golcü oyuncuyla ilgilendikleri ifade edildi. Özellikle St. Etienne'in Mostafa transferinde ısrarcı olduğu ve Zamalek'ten bonservisiyle alamadığı yıldız oyuncuyu Galatasaray'dan bonservisiyle almak için tüm şartları zorladığı ifade edilmişti.