Galatasaray'a İtalya'dan dev stoper! Luyindama yerine geliyor...
Ligi Beşiktaş'ın ardında 2'nci sırada tamamlayan Galatasaray, temmuzda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesi transfer çalışmalarını bitirmeyi hedefliyor. 19 Haziran'da yapılacak seçim sonrası imza şov yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Bu sezon sergilediği performans ile beklentileri karşılayamayan Christian Luyindama ile yolları ayırmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, alternatif ismi İtalya'da buldu. İşte detaylar...
09.06.2021 13:32
- Son Güncelleme: 09.06.2021 13:32
2020-2021 sezonunu averajla 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılacak Galatasaray, 19 Haziran'da olağan seçimli genel kurula gidecek.
Sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Mustafa Cengiz aday olmazken; 6 kişi başkanlık için adaylığını resmen duyurdu. Gelişen süreç içerisinde başkan adaylarından Işın Çelebi, adaylıktan çekildi.
Çelebi neden çekildiğini A Spor'a özel olarak açıkladı ve "Karanlık ortamda olmamak için seçimin dışında kalmak istedik. Birlik ve beraberlikle seçime gitmeliydik ama parçalanmayı önleyemedik. Kendi mali problemlerini çözmek için başkan olmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Seçim sürecinde son gelişmeler bu yöndeyken, Cimbom transfer çalışmalarını da Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sürdürüyor.
İç transferde Muslera ve Marcao'da mutlu sona ulaşan Aslan, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Christian Luyindama ile ilgili de kararını verdi.