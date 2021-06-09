Galatasaray'a İtalya'dan dev stoper! Luyindama yerine geliyor...

Çelebi neden çekildiğini A Spor'a özel olarak açıkladı ve "Karanlık ortamda olmamak için seçimin dışında kalmak istedik. Birlik ve beraberlikle seçime gitmeliydik ama parçalanmayı önleyemedik. Kendi mali problemlerini çözmek için başkan olmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.