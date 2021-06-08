Ukrayna'nın EURO 2020 forması Rusya'yı rahatsız etti.

Bölünmez vatanın simgesi olarak tüm şehirlerin yer aldığı formanın üzerinde ayrıca "Zafer Ukrayna'nındır" ve "Zafer kahramanlarındır" yazdığını dile getiren Pavelko, Ukrayna'nın tümü adına mücadele edecekleri için, ülke haritasının oyunculara güç vereceğine inandıklarını kaydetti.