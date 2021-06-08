Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabonspor flaş bir transfere imza attı.
Fırtına Slovak yıldız Marek Hamsik ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
Karadeniz ekibi yeni transferleri 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ve 33 yaşındaki kanat Gervinho'nun ardından bir başka dünya yıldızı Marek Hamsik'in transferini bitirdi. İmzalar atıldığında Hamsik transferi de özel bir video ile duyurulacak.
17 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Kariyerinin ilk döneminde Brescia takımında 14 numaralı formayı bir sezon giyen Hamsik kariyerinde sadece 17 numaralı formayı giydi. Trabzonspor'da da aynı numarayı tercih edecek olan Hamsik formasına taraftarlında yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.