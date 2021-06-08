Karadeniz ekibi yeni transferleri 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ve 33 yaşındaki kanat Gervinho'nun ardından bir başka dünya yıldızı Marek Hamsik'in transferini bitirdi. İmzalar atıldığında Hamsik transferi de özel bir video ile duyurulacak.