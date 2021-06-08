



ÖZEL VİDEO İLE DUYURULACAK

Karadeniz ekibi yeni transferleri 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ve 33 yaşındaki kanat Gervinho'nun ardından bir başka dünya yıldızı Marek Hamsik'in transferi için de özel bir video hazırlığı içinde, transferde imzalar atıldığında Hamsik transferi de özel bir video ile duyurulacak.