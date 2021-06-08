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    • 08.06.2021 12:59
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    • 08.06.2021 13:10
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    transferinde mutlu son! Trabzon anlaşmaya vardı

    Son dakika haberine göre Trabzon, Gervinho ve Bruno Peres'in ardından Hamsik transferinde de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip Slovak yıldız ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

    Hamsik transferinde mutlu son! Anlaşma tamam

    Yeni sezon öncesinde tecrübeli ve Avrupa futbolunda önemli yerleri olan futbolcuları kadrosuna katarak şampiyonluk kadrosu kurma hedefindeki Trabzonspor Slovak yıldız Marek Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



    Karadeniz temsilcisinde en yüksek maaş teklifi yapılan ve kariyerinde 409 İtalya Serie A maçı bulunan yıldız oyuncu gelecek sezon takımında kilit ismi olacak. Takımın liderliğine soyunacak Hamsik, Slovakya Milli Takım formasını ise 126 kez terletti.



    ÖNCE TATİL SONRA KAMP
    Slovakya Milli Takımı'nın kampında olan Hamsik ile 2 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili kulübün takımda gelecek yıl tecrübeli oyuncuya büyük bir sorumluluk verecek .Takımın saha içi lideri olacak 33 yaşındaki orta saha oyuncusu EURO 2020 sonrasında yapacağı kısa tatil sonrası takıma katılacak.



        ÖZEL VİDEO İLE DUYURULACAK
        Karadeniz ekibi yeni transferleri 31 yaşındaki sağ bek Bruno Peres ve 33 yaşındaki kanat Gervinho'nun ardından bir başka dünya yıldızı Marek Hamsik'in transferi için de özel bir video hazırlığı içinde, transferde imzalar atıldığında Hamsik transferi de özel bir video ile duyurulacak.



        17 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
        Kariyerinin ilk döneminde Brescia takımında 14 numaralı formayı bir sezon giyen Hamsik kariyerinde sadece 17 numaralı formayı giydi. Trabzonspor'da da aynı numarayı tercih edecek olan Hamsik formasına taraftarlında yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

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