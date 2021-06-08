Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı?

Temmuz 2007'de 5.5 milyon Euro bonservisle Napoli'ye imza atan Hamsik, Mavi Beyazlı ekibin tarihine geçen bir isim oldu. Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi.

Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi. Napoli'de geçirdiği 12 senenin ardından kariyerin en pahalı transfer ücretiyle, 20 milyon Euro'luk bir bonservis ile 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang kulübüne gitti.