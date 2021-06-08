Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı?

Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli? Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, futbolseverlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Bordo-mavili ekip, yıldız orta saha futbolcusu ile anlaşma sağladı. Deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik'i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada kampanya başlatmıştı.
MAREK HAMSİK KİMDİR?
Marek Hamsik, 27 Temmuz 1987'de Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan ve Slovan Bratislava ile yeşil sahalara adım atan Hamsik, 2003 yılında A takıma yükseldi.
Geçirdiği 1 yılın ardından 2004'te İtalyan ekibi Brescia'a 500 bin Euro bedelle transfer olan Slovak orta saha, burada çıktığı 74 maçta 12 gol kaydetti ve 2007'de ülkenin köklü ekiplerinden Napoli'ye imza attı.
Temmuz 2007'de 5.5 milyon Euro bonservisle Napoli'ye imza atan Hamsik, Mavi Beyazlı ekibin tarihine geçen bir isim oldu. Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi.
Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi. Napoli'de geçirdiği 12 senenin ardından kariyerin en pahalı transfer ücretiyle, 20 milyon Euro'luk bir bonservis ile 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang kulübüne gitti.