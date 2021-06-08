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    • 08.06.2021 19:41
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı?

    Trabzonspor'un yeni transferi kimdir, kaç yaşında, nereli? Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor, Napoli'de efsaneleşen ve son olarak İsveç ekiplerinden Göteborg'da forma giyen Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte, Marek Hamsik hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı?

    Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli? Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, futbolseverlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Bordo-mavili ekip, yıldız orta saha futbolcusu ile anlaşma sağladı. Deneyimli orta saha oyuncusu Hamsik'i takımda görmek isteyen bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada kampanya başlatmıştı.

    MAREK HAMSİK KİMDİR?

    Marek Hamsik, 27 Temmuz 1987'de Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan ve Slovan Bratislava ile yeşil sahalara adım atan Hamsik, 2003 yılında A takıma yükseldi.

    Geçirdiği 1 yılın ardından 2004'te İtalyan ekibi Brescia'a 500 bin Euro bedelle transfer olan Slovak orta saha, burada çıktığı 74 maçta 12 gol kaydetti ve 2007'de ülkenin köklü ekiplerinden Napoli'ye imza attı.

    Temmuz 2007'de 5.5 milyon Euro bonservisle Napoli'ye imza atan Hamsik, Mavi Beyazlı ekibin tarihine geçen bir isim oldu. Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi.

    Napoli tarihinin en iyi yabancı oyuncuları arasında yer alan Hamsik, İtalya kulübüyle çıktığı 520 karşılaşmada 121 gol ve 111 asistlik performans sergiledi. Napoli'de geçirdiği 12 senenin ardından kariyerin en pahalı transfer ücretiyle, 20 milyon Euro'luk bir bonservis ile 2018-19 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang kulübüne gitti.

        Dalian Yifang'da teknik direktör Rafael Benitez ile çalışan Hamsik, İspanyol hocanın ayrılmasının ardından Çin'e veda etti. Napoli forması altında Avrupa futbolunun en önemli orta saha oyuncularından biri haline gelen yıldız isim, Çin'de geçirdiği 2 sezonun ardından İsveç ekiplerinden Göteborg'a katıldı.

        Yarım sezonluk Göteborg macerasında 6 maça çıkan ve 1 gol atan 33 yaşındaki orta saha, 2 yıl boyunca Trabzonspor'un başarısı için ter dökecek. Napoli ile 2 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazanan Slovak orta saha, 8 kez ülkesinde yılın futbolcusu seçildi.
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        Haberler Spor Marek Hamsik kimdir, kaç yaşında, nereli? Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik hangi takımlarda oynadı?