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    • 08.06.2021 17:32
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    • 08.06.2021 17:39
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    rekorlar kırarak 'e veda etti

    , kulüple sözleşmesi sona eren için bir veda mesajı yayımladı.  ve Medipol 'de lig şampiyonluğu yaşayarak, 'de üç farklı takımla şampiyonluk kupasını kaldıran ilk futbolcu olan Mehmet Topal, 'nde de bir rekorun altına imzasını atarak, 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda 'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu.

    DHA
    Rekorlarla veda etti

    Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal'ın sözleşmesi sona ermiştir.

    Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır. Türk futbolunun örümcek adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

    MEHMET TOPAL: TÜM KALBİMLE TEŞEKKÜR EDERİM
    Öte yandan tecrübeli oyuncu da kulübe bir mesaj yayımlayarak teşekkür etti. Topal, mesajında, "Temmuz 2019'da dahil olduğum İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ndeki ilk sezonumda şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir ilke imza atmanın gururunu yaşadım. Süper Lig'in en genç şampiyon kulübünde iki yıl boyunca yaşadığım üst düzey profesyonellik, aile ortamı ve sonsuz güvenleri nedeniyle başta başkanımız Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm yöneticilerimize, şampiyonluk yaşadığım hocam Okan Buruk'a, tüm idari kadroya, kulüp personeli ve çalışanları ile 1453 Başakşehirliler taraftar grubumuza tüm kalbimle teşekkür ederim. Her şeyin hayırlısı olması dileğimle" ifadelerini kullandı.
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