Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Marek Hamsik için karar haftasına girildi.

Geçtiğimiz haftadan itibaren görüşmelerin yoğunlaştığı Slovak oyuncuya yönetim kurulu tarafından verilebilecek en üst limitten teklif yapılmıştı.

Yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra teklif yapan Trabzonspor'a oyuncu tarafından Pazartesi günü işaret edilerek, "Kararımı size bildireceğim" yanıtı verilmişti.

Oyuncuyla transfer görüşmelerini yapan yetkililer sürecin istedikleri gibi gittiğini ve oyuncudan olumlu geri dönüş beklediklerini dile getirdiler. Hamsik, Avcı'nın en çok istediği oyunculardan birisiydi.