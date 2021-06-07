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    müjde bekliyor! Hamsik için karar anı

    'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği için karar haftasına girildi. Geçtiğimiz haftadan itibaren görüşmelerin yoğunlaştığı Slovak oyuncuya yönetim kurulu tarafından verilebilecek en üst limitten teklif yapılmıştı. Trabzonspor müjdeli haberi bekliyor.

    Hamsik için karar anı

    Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği için karar haftasına girildi.

    Geçtiğimiz haftadan itibaren görüşmelerin yoğunlaştığı Slovak oyuncuya yönetim kurulu tarafından verilebilecek en üst limitten teklif yapılmıştı.

    Yıllık 1 milyon 500 bin Euro maaşın yanı sıra imza parası ve bonuslar içeren 1 milyon Euro'luk ekstra teklif yapan 'a oyuncu tarafından Pazartesi günü işaret edilerek, "Kararımı size bildireceğim" yanıtı verilmişti.

    Oyuncuyla transfer görüşmelerini yapan yetkililer sürecin istedikleri gibi gittiğini ve oyuncudan olumlu geri dönüş beklediklerini dile getirdiler. Hamsik, Avcı'nın en çok istediği oyunculardan birisiydi.

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    Haberler Spor Trabzonspor müjde bekliyor! Hamsik için karar anı