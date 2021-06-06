Sergen Yalçın'la birlikte sezonu çift kupayla tamamlayan Beşiktaş, önce Süper Lig'i daha sonra ise Türkiye Kupası'nı elde etti.
Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile yeni kontrat görüşmeleri devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Takımın kiralık yıldızları Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal gibi isimleri kadroda tutmak için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, geçtiğimiz sezon yaşadığı golcü sorununu da çözmek istiyor.
ABOUBAKAR İLE SÖZLEŞME SORUNU
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah-beyazlı ekip, Aboubakar ile yaşanan sözleşme sorunları nedeniyle gözünü farklı isimlere çevirdi.