Sergen Yalçın'la birlikte sezonu çift kupayla tamamlayan Beşiktaş, önce Süper Lig'i daha sonra ise Türkiye Kupası'nı elde etti.



Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten Sergen Yalçın ile yeni kontrat görüşmeleri devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.