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Fenerbahçe'de Rafael Benitez ilk transferini yapıyor! Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı

Fenerbahçe, Fulham'ın golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kiralamak için girişimde bulundu. Mitrovic'i Newcastle'daki eski hocası Benitez'in önerdiği iddia edildi. Ayrıca İspanyol basını Rafael Benitez'in Everton'dan gelen teklifi reddettiğini, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık teklifini kabul ettiğini yazdı. İspanyol As gazetesi Rafael Benitez'in 16 Haziran'da İstanbul'a geleceğini, Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyeceğini de ifade etti.

07.06.2021 06:59 - Son Güncelleme: 07.06.2021 06:59
Fenerbahçe'de Rafael Benitez ilk transferini yapıyor! Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı

Yeni sezonda kadrosuna en az 2 kaliteli santrfor dahil etmeyi planlayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Beşiktaş ile adı anılan Fulham'ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı.

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Fenerbahçe'de Rafael Benitez ilk transferini yapıyor! Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı

Sarı-Lacivertli kurmaylar 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mitrovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için İngiliz kulübü ile temasa geçti.

Fenerbahçe'de Rafael Benitez ilk transferini yapıyor! Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı

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Mitrovic'in menajeri ile temasa geçildiği öğrenildi. Mitrovic, F.Bahçe'nin başına geçmesi beklenen Benitez'in Newcastle takımından öğrencisiydi. Bu yüzden Sırp santrforu İspanyol hocanın önerdiği de iddia edildi.

Fenerbahçe'de Rafael Benitez ilk transferini yapıyor! Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı

SIRP YILDIZ TAM BİR GOL MAKİNESİ

Fenerbahçe'de Rafael Benitez ilk transferini yapıyor! Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Mitrovic, gerek hava toplarında gerekse de yerden son derece etkili bir santrfor. 64 kez Sırbistan Milli Takımı'nda da boy gösteren Mitrovic bu maçlarda 41 kez fileleri havalandırdı.