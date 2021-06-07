Fenerbahçe'de Rafael Benitez ilk transferini yapıyor! Aleksandar Mitrovic için düğmeye basıldı
Fenerbahçe, Fulham'ın golcüsü Aleksandar Mitrovic'i kiralamak için girişimde bulundu. Mitrovic'i Newcastle'daki eski hocası Benitez'in önerdiği iddia edildi. Ayrıca İspanyol basını Rafael Benitez'in Everton'dan gelen teklifi reddettiğini, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık teklifini kabul ettiğini yazdı. İspanyol As gazetesi Rafael Benitez'in 16 Haziran'da İstanbul'a geleceğini, Başkan Ali Koç'un projesini 1. ağızdan dinleyeceğini de ifade etti.
07.06.2021 06:59
- Son Güncelleme: 07.06.2021 06:59