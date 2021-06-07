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    z'ın başarılı kalecisi basın toplantısı düzenledi

    Milli Takımımız'ın başarılı kalecisi basın toplantısı düzenledi. Uğurcan, " ekol bir takım. Turnuvanın favorilerinden görünüyor ama biz maçlarımıza tek tek bakarak hayalimize bakacağız" dedi.

    Biz hayalimize bakacağız

    Milli Takımımız'ın başarılı kalecisi basın toplantısı düzenledi. Uğurcan, " ekol bir takım. Turnuvanın favorilerinden görünüyor ama biz maçlarımıza tek tek bakarak hayalimize bakacağız" dedi.

    Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ifade eden genç eldiven, "Genç kardeşlerimiz çok iyi niyetli, saygılı, abilerimiz yol gösteren oluyor. Umut yakın arkadaşım ama herkesin masasına gidip konuşabiliyorsunuz. Bu aile ortamıyla başarılar geliyor. lerinde bunu göstermiştik, burada da çok güzel bir aile ortamı var" diye konuştu.

    Türk halkına mesaj gönderen Uğurcan, " bayrak her şeyin üstündedir, duaları bizlerle olsun. İnşallah bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak" ifadesini kullandı.

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