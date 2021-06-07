Milli Takımımız'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır basın toplantısı düzenledi. Uğurcan, "İtalya ekol bir takım. Turnuvanın favorilerinden görünüyor ama biz maçlarımıza tek tek bakarak hayalimize bakacağız" dedi.

Takımda çok iyi bir arkadaşlık ortamı olduğunu ifade eden genç eldiven, "Genç kardeşlerimiz çok iyi niyetli, saygılı, abilerimiz yol gösteren oluyor. Umut yakın arkadaşım ama herkesin masasına gidip konuşabiliyorsunuz. Bu aile ortamıyla başarılar geliyor. Dünya Kupası elemelerinde bunu göstermiştik, burada da çok güzel bir aile ortamı var" diye konuştu.

Türk halkına mesaj gönderen Uğurcan, "Ay yıldızlı bayrak her şeyin üstündedir, duaları bizlerle olsun. İnşallah bizim çocuklar inşallah iyi şeyler yapacak" ifadesini kullandı.

MİLLİ TAKIMIMIZ'DA MORALLER SÜPER

EURO 2020 hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Milliler'de moraller çok yüksek. Ayrıca futbolcuların idmanlardaki hırsı olması yüzleri güldürüyor.

MİLLİLER'DE NUMARALAR BELLİ OLDU

EURO 2020 öncesi Milli Takımımız'da forma numaraları belli oldu. Ay-Yıldızlılar'da 10 numarayı Hakan Çalhanoğlu, 9 numarayı Kenan, 11 numarayı Yusuf Yazıcı, 7 numarayı ise Cengiz terletecek.