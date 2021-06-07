Futbol dünyasının en değerlisi belli oldu! Fransız yıldız Kylian Mbappe'ye büyük şok

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 190,2 milyon avro piyasa değeri bulunan İngiliz orta saha oyuncusu Foden, en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

Manchester United'ın İngiliz futbolcularından Mason Greenwood 178 milyon avro, Marcus Rashford ise 159,1 milyon avro piyasa değeriyle Foden'ı takip etti.