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    ’da Rıdvan sesleri: ve 'a talip oldu

    ve ’a talip oldu. Başkan 19 yaşındaki sol bek için kapıyı 5 milyon Euro’dan açtı. 'ın çok güvendiği isimlerden olan Rıdvan Yılmaz daha çok iç saha maçlarında tercih edildi.

    Bundesliga’da Rıdvan sesleri

    'ta kazandığı şampiyonlukta ciddi katkı veren ve performansıyla da milli takıma yükselen kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı.

    Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre 2 ekibi ve Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Genç yıldız için kulüpleriyle bizzat muhatap olan Başkan 'nin kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı ve bir sonraki satıştan da pay istediği iddia edildi. 2 Alman kulüpleriyle görüşmelerin devam ettiği, Rıdvan'a başka tekliflerin de olduğu gelen haberler arasında.

    13 KEZ 11'DE MAÇA BAŞLADI
    19 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz, geçtiğimiz sezon 'de 18 maçta forma giydi. Bunların 13'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.

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