Fenerbahçe'de her şey sil baştan! Rafael Benitez 11 kişilik ekibiyle Samandıra’da dengeleri değiştirecek

Benitez'in ilk görüşmede "Eğer anlaşırsak 11 kişilik ekibimle gelirim" dediği ifade edildi. İspanyol hocanın bu isteğine olumlu yaklaşan yönetimin Samandıra'da büyük bir operasyon yapacağı ve birkaç kişi dışında teknik ve idare kadroda olan tüm çalışanların görevine son vereceği öğrenildi.