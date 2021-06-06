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Fenerbahçe'de her şey sil baştan! Rafael Benitez 11 kişilik ekibiyle Samandıra’da dengeleri değiştirecek

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemiyle sürekli sistem ve kişiler değişiyor. Taraftarın tepkisine rağmen Ali Koç bildiğini okumaya devam ediyor. Yeni hoca arayışında olan Fenerbahçe Rafael Benitez ile büyük ölçüde anlaştı. İspanyol hoca "Tek patron ben olurum" dedi. Benitez, analist ekibi ve yardımcıları dahil 11 kişilik ekiple gelecek... Samandıra'da dengeler değişecek.

06.06.2021 06:53 - Son Güncelleme: 06.06.2021 06:53
Fenerbahçe'de her şey sil baştan! Rafael Benitez 11 kişilik ekibiyle Samandıra’da dengeleri değiştirecek

Fenerbahçe Yönetimi, 16 Haziran'da İstanbul'a davet ettiği Rafael Benitez ile büyük ölçüde anlaştı. İspanyol teknik adama geniş yetkiler verecek olan yönetimin sportif direktörlük görevini de askıya alacağı ifade edildi.

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Fenerbahçe'de her şey sil baştan! Rafael Benitez 11 kişilik ekibiyle Samandıra’da dengeleri değiştirecek

Benitez'in ilk görüşmede "Eğer anlaşırsak 11 kişilik ekibimle gelirim" dediği ifade edildi. İspanyol hocanın bu isteğine olumlu yaklaşan yönetimin Samandıra'da büyük bir operasyon yapacağı ve birkaç kişi dışında teknik ve idare kadroda olan tüm çalışanların görevine son vereceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de her şey sil baştan! Rafael Benitez 11 kişilik ekibiyle Samandıra’da dengeleri değiştirecek

Zamanla yeni bir scout ekibi de kurmayı planlayan Benitez ile uzun süreli bir sözleşme yapmayı planlayan Başkan Ali Koç'un harcama limiti için bir formül aradığı bildirildi.

Fenerbahçe'de her şey sil baştan! Rafael Benitez 11 kişilik ekibiyle Samandıra’da dengeleri değiştirecek

Benitez'in yardımcılarıyla beraber toplam maliyetinin 10 milyon Euro'yu bulacağı ifade edildi. Fenerbahçe Yönetimi, Benitez'e geniş çaplı bir rapor verecek.

Fenerbahçe'de her şey sil baştan! Rafael Benitez 11 kişilik ekibiyle Samandıra’da dengeleri değiştirecek

Gidecek oyuncular ve takviye yapılması gereken bölgeler hakkında detaylı bir rapor hazırlanıyor.