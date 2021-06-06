Fenerbahçe'de her şey sil baştan! Rafael Benitez 11 kişilik ekibiyle Samandıra’da dengeleri değiştirecek
Fenerbahçe'de Ali Koç dönemiyle sürekli sistem ve kişiler değişiyor. Taraftarın tepkisine rağmen Ali Koç bildiğini okumaya devam ediyor. Yeni hoca arayışında olan Fenerbahçe Rafael Benitez ile büyük ölçüde anlaştı. İspanyol hoca "Tek patron ben olurum" dedi. Benitez, analist ekibi ve yardımcıları dahil 11 kişilik ekiple gelecek... Samandıra'da dengeler değişecek.
06.06.2021 06:53
- Son Güncelleme: 06.06.2021 06:53