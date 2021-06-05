Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Rafael Nadal dördüncü tura yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki üçüncü tur karşılaşmalarıyla devam etti.
Erkeklerin 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, dünya sıralamasının 45. basamağındaki Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-3'lük skorlarla kazandığı setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.
JENNİFER BRADY SAKATLANARAK MAÇTAN ÇEKİLDİ
Kadınlar dünya sıralamasının 14. sırasındaki Jennifer Brady, klasmanın 25. sırasındaki Coco Gauff karşısında çıktığı üçüncü tur maçında ilk seti 6-1 geride kapattı. İkinci sette sakatlanan ABD'li oyuncu maçtan çekilince, Gauff dördüncü tura yükseldi.
Yunan tenisçi Maria Sakkari, Belçikalı rakibi Elise Mertens'i 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.