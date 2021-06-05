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    Fransa Açık'ta dördüncü tura çıktı

    Son dakika spor haberleri... Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta () tek erkeklerde dördüncü tura yükseldi.

    Nadal dördüncü tura çıktı!

    Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta () tek erkeklerde dördüncü tura yükseldi.

    Başkent 'te düzenlenen turnuvanın 7. günü, akşam seansındaki üçüncü tur karşılaşmalarıyla devam etti.

    Erkeklerin 3 numaralı seribaşı , dünya sıralamasının 45. basamağındaki Büyük Britanyalı 'yi 6-3'lük skorlarla kazandığı setlerle 3-0 yenerek dördüncü tura çıktı.

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    Kadınlar dünya sıralamasının 14. sırasındaki , klasmanın 25. sırasındaki karşısında çıktığı üçüncü tur maçında ilk seti 6-1 geride kapattı. İkinci sette sakatlanan ABD'li oyuncu maçtan çekilince, Gauff dördüncü tura yükseldi.

    Yunan tenisçi , lı rakibi 'i 7-5, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

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