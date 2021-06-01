Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    karşısında keyif vermedik: Milliler'den tatsız prova

    ’ye hazırlanan , ’daki özel maçta ile 0-0 berabere kaldı. 10. dakikada Gine gole yaklaştı. Topla ceza sahasına giren , kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutu farklı şekilde auta gitti.

    Milliler'den tatsız prova

    'ye hazırlanan , 'daki özel maçta ile 0-0 berabere kaldı. 10. dakikada Gine gole yaklaştı. Topla ceza sahasına giren , kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutu farklı şekilde auta gitti.

    TERS KAFA VURUŞU DİREKTE!
    İlk yarı 0-0 sona erdi. 80. dakikada Orkun'un ortasında Gine savunmasından gelen ters kafa vuruşu direkten döndü. 83'te 'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

    KEİTA'DAN ÖNEMLİ KURTARIŞ
    85. dakikada 'nun ceza sahası dışından etkili şutu az farkla auta gitti. 89. dakikada Orkun'un uzaktan şutunu kaleci Keita kurtardı. Kalan dakikalarda gol gelmeyince maç 0-0 bitti.

    BU KARARI VERMEK HİÇ KOLAY DEĞİL
    Milli Takım Teknik Direktörü , Gine maçı sonrası soruları yanıtladı. Kadrodan çıkacak oyuncularla ilgili konuşan Güneş, "4 oyuncuyla ilgili yarın akşam (bu akşam) karar vereceğim. Bunun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum şu an, kolay değil" dedi.

    MİLLİLER BUGÜN ALMANYA YOLCUSU
    Milli Takımımız, Euro 2020 hazırlıklarının 2. etabı için bugün 'ya gidiyor. Ay-Yıldızlılar son hazırlık maçını 3 Haziran'da Paderborn'da ile yapacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İşte kademeli normalleşmenin detayları
    Haberler Spor Gine karşısında keyif vermedik: Milliler'den tatsız prova