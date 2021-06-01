Euro 2020'ye hazırlanan Milli Takımımız, Antalya'daki özel maçta Gine ile 0-0 berabere kaldı. 10. dakikada Gine gole yaklaştı. Topla ceza sahasına giren Kante, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutu farklı şekilde auta gitti.

TERS KAFA VURUŞU DİREKTE!

İlk yarı 0-0 sona erdi. 80. dakikada Orkun'un ortasında Gine savunmasından gelen ters kafa vuruşu direkten döndü. 83'te Kenan Karaman'ın vuruşunda kaleci Keita gole izin vermedi.

KEİTA'DAN ÖNEMLİ KURTARIŞ

85. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından etkili şutu az farkla auta gitti. 89. dakikada Orkun'un uzaktan şutunu kaleci Keita kurtardı. Kalan dakikalarda gol gelmeyince maç 0-0 bitti.

BU KARARI VERMEK HİÇ KOLAY DEĞİL

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gine maçı sonrası soruları yanıtladı. Kadrodan çıkacak oyuncularla ilgili konuşan Güneş, "4 oyuncuyla ilgili yarın akşam (bu akşam) karar vereceğim. Bunun heyecanını ve zorluğunu yaşıyorum şu an, kolay değil" dedi.

MİLLİLER BUGÜN ALMANYA YOLCUSU

Milli Takımımız, Euro 2020 hazırlıklarının 2. etabı için bugün Almanya'ya gidiyor. Ay-Yıldızlılar son hazırlık maçını 3 Haziran'da Paderborn'da Moldova ile yapacak.