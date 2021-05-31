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    • 31.05.2021 22:12
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    'da kazanan yok! Türkiye 0-0 Gine MAÇ SONUCU ÖZET

    , EURO 2020 öncesi 'daki son hazırlık maçında Gine ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, EURO 2020 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını Moldova ile Almanya'da oynayacak.

    Antalya'da kazanan yok!

    EURO 2020 öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçının ardından ikinci hazırlık maçına Gine karşısında çıktı. İlk provasını Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ederek geçen milliler, Gine maçını golsüz eşitlikle tamamladı.



    Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izledi. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

    Millilerin EURO 2020 öncesindeki son hazırlık karşılaşması, Moldova ile Almanya'da oynanacak.



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    İLK YARIDAN DAKİKALAR
    10.dakikada Saidou Sow'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Jose Kante, sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kante'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.




        20. dakikada Mert Müldür, ceza alanı içinde kaleci Keita ile karşı karşıya kaldı. Keita meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.

        26. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayından vuruşu Mamadou Kane'nin müdahalesi ile uzaklaştı.

        33. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Ozan Kabak'ın kafa ile indirdiği topu Saidou Sow müdahale ederek uzaklaştırdı.



        İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
        56. dakikada Gine, sol taraftan kazandığı korneri Ibrahima Conte ile kullandı. Arka direkte topla buluşan Mamadou'nun şutunda, kaleci Mert Günok direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        67. dakikada milli takımın gelişen atağında Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ile verkaç yaparak rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Cengiz, ceza sahasındaki Kenan Karaman'a pasını attı, bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

        73. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Okay Yokuşlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa, Mert Müldür sağ çaprazdan gelişine ayak üstüyle çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

        80. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta, Gine'de Mara'nın kafayla yaptığı ters vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

        90+1. dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Halil, açışını düzeltip şutunu çekti, savunmaya çarpan top yükseklik kazandı ve az farkla kornere gitti.

        Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

        TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan, Ozan Kabak, Rıdvan, Mahmut, İrfan Can, Dorukhan, Cengiz, Abdülkadir, Enes

        GİNE: Keita, Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Jose Kante.

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