EURO 2020 öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçının ardından ikinci hazırlık maçına Gine karşısında çıktı. İlk provasını Azerbaycan'ı 2-1 mağlup ederek geçen milliler, Gine maçını golsüz eşitlikle tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 1 Haziran'da 26'ya düşürmeden önceki son maç olan Gine karşılaşmasında performansını görmek istediği oyuncularını son kez izledi. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.
Millilerin EURO 2020 öncesindeki son hazırlık karşılaşması, Moldova ile Almanya'da oynanacak.
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İLK YARIDAN DAKİKALAR
10.dakikada Saidou Sow'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Jose Kante, sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kante'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.