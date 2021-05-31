





20. dakikada Mert Müldür, ceza alanı içinde kaleci Keita ile karşı karşıya kaldı. Keita meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.



26. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayından vuruşu Mamadou Kane'nin müdahalesi ile uzaklaştı.



33. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Ozan Kabak'ın kafa ile indirdiği topu Saidou Sow müdahale ederek uzaklaştırdı.