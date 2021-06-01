Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.06.2021 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 11:05
    ABONE OL

    Galatasaraylı Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum

    Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernandro Muslera, kampında flaş açıklamalarda bulundu. Brezilya'da düzenlenecek olan Copa America'da pandemi nedeniyle oynamak istemediğini belirten 34 yaşındaki file bekçisi, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL)'na da ateş püskürdü.

    Muslera'dan büyük isyan: Oynamak istemiyorum

    Galatasaray'da Muslera, Uruguay Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu. Copa America'nın düzenlenmesine isyan eden başarılı kaleci, turnuvada oynamak istemediğini söyledi.


    "FUTBOLCULAR BİRER PİYON!"
    Önceliğinin sağlık olduğunu ve Copa America'da oynamak istemediğini belirten Muslera, "Futbolcular birer piyon. Nereye gitmemizi isterlerse oraya gidiyoruz.



    Biz futbolcular hep sahada olmak istiyoruz, ama önceliğimiz sağlık. Kişisel görüşüm Copa America'nın oynanmaması yönünde. Ama profesyonel oyuncular olarak her duruma hazırlıklı olmalıyız."     dedi.


        13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Copa America'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanıyordu.


        Ancak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'daki siyasi protestolar, Arjantin'de ise yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmiş ve turnuvanın Brezilya'da oynanmasına karar vermişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yunan manşetten verdi: Top şimdi Erdoğan’ın masasında!
        Haberler Spor Galatasaraylı Muslera'dan Copa America isyanı: Oynamak istemiyorum