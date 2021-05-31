Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Avrupa’nın en büyüğü ! ’yı yıktı, şampiyonu oldu

    Lacivert-Beyazlılar, ’nın kentinde oynanan finalinde, ’yı 5 sayı farkla mağlup edip mutlu sona ulaştı. , F.Bahçe'den sonra Euroleague şampiyonluğu yaşayan 2. Türk takımı, ise bu kupayı kaldıran ilk Türk coach oldu.

    Avrupa’nın en büyüğü Anadolu Efes

    THY Euroleague'de şampiyon Anadolu Efes... Lacivert-Beyazlılar, Almanya'nın Köln kentinde oynanan Euroleague finalinde Barcelona'yı 86-81 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Tarihinde ilk kez Euroleague şampiyonu olan Efes, Fenerbahçe'den sonra bu kupayı müzesine götüren ikinci Türk ekibi olmayı başardı. Ergin Ataman da Euroleague Kupası'nı kazanan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.



    FARKI KAPATTIK, KONTROLÜ ALDIK
    Barça'nın sert savunması karşısında maça istediği gibi başlayamayan Efes, ilk çeyreği 22-15 geride kapattı. 2. çeyrekte Larkin'in etkili oyunu ile farkı eritmeyi bilen Lacivert-Beyazlılar devreyi 39-36 önde kapattı. 3. çeyrekte Micic'in de devreye girmesiyle Anadolu Efes 10 dakikaya 65-58'lik skor avantajı ile başladı.

    FİNALİN DE MVP'Sİ MİCİC OLDU
    Kıran kırana geçen son çeyrekte Efes özellikle Larkin'in etkili performansı ile rakibine üstünlük kurmayı başardı ve sahadan 5 sayı farkla galip ayrılıarak şampiyon oldu. 25 sayı ile maçın en skoreri olan Efesli Micic, Euroleague'de normal sezonun ardından finalin de MVP'si seçilerek gece damgasını vurdu.



    TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN
    Efes'in coach'u Ergin Ataman, şampiyonluk sonrası Türk halkınase seslendi. "Bu kupa size armağan olsun! Kazanacağız dedik aldık bu kupayı"dedi.
    Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğunun altına imzasını atan coach Ergin Ataman, şampiyonluk sonrası duygularını paylaştı.

    Canlı yayında Türk halkına seslenen Ataman, "Bu kupa size armağan olsun! Kazanacağız dedik aldık bu kupayı!" ifadelerini kullandı. Geçen sezon yarıda kalan lige de atıfta bulunan Ataman ayrıca, "Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki kupa versinler. Geçen sezonun ve bu sezonun kupasını. Bertomeu ile konuşacağım şimdi." diye konuştu.

    ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI
    Euroleague şampiyonu A.Efes'i Başkan Erdoğan, "Euroleague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum." ifadeleriyle kutladı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tunç Soyer'den PKK şov!
    Haberler Spor Avrupa’nın en büyüğü Anadolu Efes! Barça’yı yıktı, Euroleague şampiyonu oldu