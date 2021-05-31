Avrupa’nın en büyüğü Anadolu Efes





TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN

Efes'in coach'u Ergin Ataman, şampiyonluk sonrası Türk halkınase seslendi. "Bu kupa size armağan olsun! Kazanacağız dedik aldık bu kupayı"dedi.

Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğunun altına imzasını atan coach Ergin Ataman, şampiyonluk sonrası duygularını paylaştı.



Canlı yayında Türk halkına seslenen Ataman, "Bu kupa size armağan olsun! Kazanacağız dedik aldık bu kupayı!" ifadelerini kullandı. Geçen sezon yarıda kalan lige de atıfta bulunan Ataman ayrıca, "Üst üste 2 şampiyonluk kazandık diye düşünüyorum. Bize iki kupa versinler. Geçen sezonun ve bu sezonun kupasını. Bertomeu ile konuşacağım şimdi." diye konuştu.



ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI

Euroleague şampiyonu A.Efes'i Başkan Erdoğan, "Euroleague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes'i canı gönülden tebrik ediyorum." ifadeleriyle kutladı.





