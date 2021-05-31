Hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye EURO 2020 maçları öncesi moral depolamak istiyor. A Milli Futbol Takımımız 'mutlak zafer' parolasıyla sahada olacak. Türkiye, Gine ile bugün yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak. Peki, Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda? Türkiye Gine şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...
TÜRKİYE - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Gine maçı Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. A Milli Takım, 3 Haziran'da ise Moldova ile bir hazırlık müsabakası daha oynayacak.
İşte maça dair bilgiler;
TÜRKİYE 591. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, Gine ile bugün yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak.
Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 274'ü özel 590 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 258'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 590 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
A Milli Futbol Takımı, geride kalan 590 maçın birini hükmen kazandı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.
Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.