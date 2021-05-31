Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.05.2021 13:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 13:42
    ABONE OL

    , saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda? Türkiye Gine şifreli mi, şifresiz mi?

    A Milli Futbol Takımımız hazırlık karşılaşmaları kapsamında Gine ile karşı karşıya gelecek. EURO 2020 maçları öncesi sahadan galibiyetle ayrılmak isteyen Ay-Yıldızlılar maç hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmaya dair detayları merak eden futbolseverler maça dair detayları öğrenmek istiyor. Peki, , saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda? Türkiye Gine şifreli mi, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler...

    Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Gine hangi kanalda? Maç şifreli mi, şifresiz mi?

    Hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye EURO 2020 maçları öncesi moral depolamak istiyor. A Milli Futbol Takımımız 'mutlak zafer' parolasıyla sahada olacak. Türkiye, Gine ile bugün yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak. Peki, Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda? Türkiye Gine şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

    TÜRKİYE - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye Gine maçı Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. A Milli Takım, 3 Haziran'da ise Moldova ile bir hazırlık müsabakası daha oynayacak.

    İşte maça dair bilgiler;

    TÜRKİYE 591. MAÇINA ÇIKIYOR

    A Milli Futbol Takımı, Gine ile bugün yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak.

    Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 316'sı resmi, 274'ü özel 590 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet, 141 beraberlik ve 224 yenilgi aldı.

    Ay-yıldızlı ekip, 252'si deplasmanda, 258'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 787 gol attı, kalesinde 843 gol gördü.

    A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 590 karşılaşmanın 508'ini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

    HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

    A Milli Futbol Takımı, geride kalan 590 maçın birini hükmen kazandı.

    Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

    Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

        GİNE İLE İLK MAÇ

        A Milli Futbol Takımı, Gine ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Daha önce Afrika temsilcileriyle 23 kez rakip olan milli takım, Gine maçıyla birlikte tarihindeki 90. farklı ülkeyle karşılaşmış olacak.

        2021 YILINDAKİ BEŞİNCİ MAÇ

        A Milli Takım, Gine karşılaşmasıyla 2021 yılındaki beşinci maçına çıkacak. Milliler, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

        Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı ise 2-1 kazandı.

        "GELECEĞİ YAZMAK İÇİN İYİ BİR GRUP"

        A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Sonrasında 2 maçla gruptan çıkmaya oynayacağız. Yarınlar için, geleceği yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum" dedi.

            A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün oynanacak mücadele öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

            İki haftalık Antalya kampının son günlerini yaşadıklarına değinen Güneş, "Geçmiş oyunlardan hatalarımızı gözden geçirdik. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizini vermiştik. Üç rakibimize kısa kısa değindik. Almanya kampında İtalya'yı genel olarak konuşacağız. Kadromuzu oluşturacağız, 4 oyuncu aramızdan ayrılacak. Üzüntü verici ve zor karar olacak. 26 oyuncuyla birlikte olacağız. Güzel oyunla iyi skor alabilmek hedefimiz" diye konuştu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Saldırıların hedefinde Erdoğansız bir Türkiye var!
            Haberler Spor Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda? Türkiye Gine şifreli mi, şifresiz mi?