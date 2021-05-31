Hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye EURO 2020 maçları öncesi moral depolamak istiyor. A Milli Futbol Takımımız 'mutlak zafer' parolasıyla sahada olacak. Türkiye, Gine ile bugün yapacağı özel maçla tarihinde 591. kez sahaya çıkacak. Peki, Türkiye Gine maçı ne zaman, saat kaçta? Milli takım maçı hangi kanalda? Türkiye Gine şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

TÜRKİYE - GİNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Gine maçı Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak. A Milli Takım, 3 Haziran'da ise Moldova ile bir hazırlık müsabakası daha oynayacak.

İşte maça dair bilgiler;