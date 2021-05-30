Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'nde , 'yi yenerek kupaya uzandı

    Futbolda 'nın en büyüğü ... İki ekibinin kupa için yarıştığı 'nde 'yi 1-0 mağlup eden Chelsea, şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Bu sonuçla Maviler tarihinde ikinci kez 'nı müzesine götürmeyi bildi.

    Avrupa'nın en büyüğü Chelsea

    Futbolda 'nın en büyüğü ... İki ekibinin kupa için yarıştığı 'nde 'yi 1-0 mağlup eden Chelsea, şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Bu sonuçla Maviler tarihinde ikinci kez 'nı müzesine götürmeyi bildi. 'in kentinde oynanan dev finalde Chelsea'ye kupayı getiren tek golü 42. dakikada kaydetti. Chelsea'de Th 39, City'de ise 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcu da gözyaşlarına hakim olamadı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sahte banknotlar ile ilgili yönetmelik değişti
    Haberler Spor Şampiyonlar Ligi Finali'nde Chelsea, Manchester City'yi yenerek kupaya uzandı