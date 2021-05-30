Futbolda Avrupa'nın en büyüğü Chelsea... İki İngiliz ekibinin kupa için yarıştığı Şampiyonlar Ligi Finali'nde Manchester City'yi 1-0 mağlup eden Chelsea, şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Bu sonuçla Maviler tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi bildi. Portekiz'in Porto kentinde oynanan dev finalde Chelsea'ye kupayı getiren tek golü 42. dakikada Kai Havertz kaydetti. Chelsea'de Thiago Silva 39, City'de ise Kevin De Bruyne 59. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İki futbolcu da gözyaşlarına hakim olamadı.