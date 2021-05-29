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    • 29.05.2021 22:08
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    • 29.05.2021 22:19
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    Dev final! Manchester City-Chelsea maçı CANLI ANLATIM İZLE

    finalinde iki İngiliz ekibi, Manchester City ve Chelsea 'in kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösteren Manchester City, ilk finalinde kupayı müzesine götürme hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Manchester City-Chelsea maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Manchester City-Chelsea maçı CANLI

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Chelsea Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.



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    MANCHESTER CITY-CHELSEA İLK 11'LER

    MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, Mahrez, Foden, Sterling

    Manchester City'nin yedek kulübesi: Steffen, Carson, Ake, Jesus, Agüero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Fernandinho, Cancelo, Garcia.

    CHELSEA: Mendy, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Werner, Havertz

    Chelsea'nin yedek kulübesi: Kepa, Alonso, Christensen, Pulisic, Caballero, Zouma, Kovacic, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, Emerson Palmieri.
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    Manchester City-Chelsea maçı CANLI
    Haberler Spor Dev final! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City-Chelsea maçı CANLI ANLATIM İZLE