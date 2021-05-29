UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ve Chelsea Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Dev karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
MANCHESTER CITY-CHELSEA İLK 11'LER
MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko, De Bruyne, Bernardo Silva, İlkay Gündoğan, Mahrez, Foden, Sterling
Manchester City'nin yedek kulübesi: Steffen, Carson, Ake, Jesus, Agüero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Fernandinho, Cancelo, Garcia.
CHELSEA: Mendy, Thiago Silva, Rüdiger, Azpilicueta, James, Jorginho, Kante, Chilwell, Mount, Werner, Havertz
Chelsea'nin yedek kulübesi: Kepa, Alonso, Christensen, Pulisic, Caballero, Zouma, Kovacic, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, Emerson Palmieri.