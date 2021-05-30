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Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Premier Lig'den geliyor...

Sezon başında kadrosuna kattığı Filip Novak'tan verim alamayan ve yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, bu mevki için alternatif arayışına girdi. Düğmeye basan sarı-lacivertli ekip aradığı ismi Liverpool'da buldu. Premier Lig'de forma giyen Yunan sol beki kadroya katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

30.05.2021 09:47 - Son Güncelleme: 30.05.2021 09:47
Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Premier Lig'den geliyor...

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Premier Lig'den geliyor...

Kadronun iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Premier Lig'den geliyor...

Geçtiğimiz sezon Filip Novak'tan istenen verimi alamayan Kanarya'da Çek sol bekle yollar ayrılacak.

Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Premier Lig'den geliyor...

Ülkesinden talipleri bulunan 30 yaşındaki futbolcunun yerine arayışlarda bulunan sarı-laciverli kurmaylar, İngiliz devi Liverpool'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Premier Lig'den geliyor...

TSIMIKAS GÜNDEMDE!
Fenerbahçe'de sol bek için Liverpool'da şans bulamayan Tsimikas'ın gündemde olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Premier Lig'den geliyor...

25 yaşındaki Yunan sol bek bu sezon 7 maçta oynayabildi. İngiliz devinin Tsimikas'ın kiralanmasına sıcak bakılabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Premier Lig'den geliyor...

Konstantinos Tsimikas'in Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.