Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Premier Lig'den geliyor...
Sezon başında kadrosuna kattığı Filip Novak'tan verim alamayan ve yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, bu mevki için alternatif arayışına girdi. Düğmeye basan sarı-lacivertli ekip aradığı ismi Liverpool'da buldu. Premier Lig'de forma giyen Yunan sol beki kadroya katmak için harekete geçti. İşte detaylar...
30.05.2021 09:47
- Son Güncelleme: 30.05.2021 09:47
Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Kadronun iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon Filip Novak'tan istenen verimi alamayan Kanarya'da Çek sol bekle yollar ayrılacak.
Ülkesinden talipleri bulunan 30 yaşındaki futbolcunun yerine arayışlarda bulunan sarı-laciverli kurmaylar, İngiliz devi Liverpool'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.
TSIMIKAS GÜNDEMDE!
Fenerbahçe'de sol bek için Liverpool'da şans bulamayan Tsimikas'ın gündemde olduğu ifade edildi.
25 yaşındaki Yunan sol bek bu sezon 7 maçta oynayabildi. İngiliz devinin Tsimikas'ın kiralanmasına sıcak bakılabileceği belirtiliyor.
Konstantinos Tsimikas'in Liverpool ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.