Fenerbahçe'de sol bek operasyonu! Premier Lig'den geliyor...

Sezon başında kadrosuna kattığı Filip Novak'tan verim alamayan ve yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, bu mevki için alternatif arayışına girdi. Düğmeye basan sarı-lacivertli ekip aradığı ismi Liverpool'da buldu. Premier Lig'de forma giyen Yunan sol beki kadroya katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

30.05.2021 09:47 - Son Güncelleme: 30.05.2021 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





