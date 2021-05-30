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    devreye girdi fiyat yükseltti: Beşiktaş'ta belirsizliği

    Beşiktaş, ve şampiyonluğunda büyük emeği olan 'ın bonservisini alabilmek için ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor. Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtmişti.

    Monaco devreye girdi Leicester fiyat yükseltti

    Beşiktaş, ve şampiyonluğunda büyük emeği olan 'ın bonservisini alabilmek için ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor…

    Siyah-Beyazlılar Ghezzal'ın bonservisini almak için City'ye daha önce 5 milyon Euro teklif etmişti... kulübü ise bu teklife 'Oyuncumuzu 7 milyon Euro'dan aşağıya vermeyiz" cevabını vermişti…

    Ancak sonrasında da Ghezzal'a talip oldu. Monaco'nun yıldız oyuncuya talip olmasıyla Leicester City bonservis ücretini fiyatını 9 milyon Euro'ya çıkardı… Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtmişti…

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    Haberler Spor Monaco devreye girdi Leicester fiyat yükseltti: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal belirsizliği