Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunda büyük emeği olan Rachid Ghezzal'ın bonservisini alabilmek için Leicester City ile kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor…

Siyah-Beyazlılar Ghezzal'ın bonservisini almak için Leicester City'ye daha önce 5 milyon Euro teklif etmişti... İngiliz kulübü ise bu teklife 'Oyuncumuzu 7 milyon Euro'dan aşağıya vermeyiz" cevabını vermişti…

Ancak sonrasında Monaco da Ghezzal'a talip oldu. Monaco'nun yıldız oyuncuya talip olmasıyla Leicester City bonservis ücretini fiyatını 9 milyon Euro'ya çıkardı… Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta kalmak istediğini belirtmişti…